SuperLogo crea loghi professionali con AI per soli 5 $

Creare un logo efficace non è solo una questione estetica ma un passaggio fondamentale per costruire un’identità che sia subito riconoscibile. Con Super Logo potete realizzare loghi professionali e personalizzati in modo intuitivo e senza alcuna esperienza tecnica in materia. Insomma, risparmiate un bel po’ di soldi perché non dovrete ingaggiare un grafico ma acquistare semplicemente la licenza che al momento trovate scontata su BundleHunt per soli 5 $.

Questa piattaforma sfrutta una tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento dai lavori dei migliori designer e artisti visivi per offrire risultati di qualità in pochi passaggi.

Il processo inizia dalla selezione dell’industria di riferimento, permettendo così di focalizzare il design su elementi rilevanti per quel settore specifico. Che si tratti di un’attività commerciale, di un’app, di un team sportivo, di un evento o di un progetto scolastico, questo software vi fornisce una varietà di opzioni a misura per ciascuno.

Poi una volta individuato il contesto è possibile scegliere lo stile grafico tra diverse proposte, spaziando da soluzioni minimaliste a layout più articolati e creativi.

Fatto questo si andranno a selezionare gli elementi visivi che comporranno il logo: simboli, forme, font, icone e sfondi.

Tenete presente che oltre alla creazione da zero è possibile anche partire da un’immagine esistente: caricando un logo ispiratore, l’app sarà in grado di trasformarlo in grafica vettoriale modificabile che può poi essere adattata per generare un nuovo logo originale. Così se avete già il vostro logo (magari perché l’avete fatto fare decine di anni fa) potete trasformarlo in un file che potrà essere impiegato in volantini, opuscoli, cartelloni pubblicitari e via dicendo.

Ovviamente per ogni logo generato è possibile poi regolare i colori, modificare i font, cambiare lo sfondo, ruotare e spostare elementi, oppure lavorare sulla disposizione generale del design. Una volta raggiunto il risultato desiderato, si può esportare il file finale in vari formati, tra cui PNG, JPEG e SVG.

Specifiche e condizioni di licenza

Per usare l’app serve almeno macOS 11 o successivi ed è compatibile coi Mac che usano processori Apple Silicon.

La licenza è perpetua, include anche i futuri aggiornamenti e si può attivare su un solo Mac.

La promozione

Potete acquistare questa applicazione in offerta speciale a 5 $ invece che 154,99 $ approfittando dell’offerta di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Non solo questo prodotto è in super offerta, ma su BundleHunt è attiva una promozione doppia davvero vantaggiosa, in perfetto stile “più spendi, meno spendi“. Oltre agli sconti già applicati, infatti, potete ottenere un ulteriore ribasso in base al totale nel carrello. Ecco come funziona:

Con una spesa di almeno 30 $, ricevete 3 $ di sconto extra;

con almeno 50 $, lo sconto extra sale a 4 $;

se spendete 70 $ o più, ottenete 5 $ di sconto aggiuntivo;

con una spesa di 90 $ o superiore, lo sconto arriva a 6 $.

Partite da questa pagina per scoprire gli altri software in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: