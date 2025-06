Sconto su Ugreen UNO, caricabatterie con le Emoji per iPhone, Apple Watch e Airpods

Costa 38,99€ invece di 59,99€ su Amazon un simpatico ed originale caricatore magnetico UGREEN UNO Qi2 2 in 1, pensata per iPhone e AirPods.

Compatibile con tutti gli iPhone dal modello 12 fino al 16, compresi i modelli mini, Plus e Pro Max, il caricatore UGREEN UNO Qi2 è basato sul nuovo standard Qi2 per offrire una potenza fino a 15W, paragonabile a quella del MagSafe ufficiale di Apple.

L’elemento magnetico integrato utilizza 18 magneti di tipo N52H, tra i più forti disponibili, per mantenere il telefono saldamente in posizione durante la ricarica. Il supporto può essere orientato sia in verticale che in orizzontale, risultando utile anche per videochiamate o per guardare contenuti durante il caricamento. Una volta spento, resta comunque un supporto stabile per lo smartphone.

Supporta anche le cuffie AirPods 3 e AirPods Pro 2 e 1. Grazie all’interfaccia USB-C laterale, è possibile collegare un terzo dispositivo come un Apple Watch (utilizzando l’adattatore originale), rendendo la stazione adatta a chi desidera un unico punto di ricarica per più dispositivi Apple.

Un dettaglio distintivo è il display LED frontale che mostra emoji quando si posiziona il telefono sulla base, aggiungendo un tocco estetico particolare e funzionale: oltre a decorare la scrivania, segnala visivamente l’avvenuta attivazione della ricarica. Un accessorio compatto per scrivanie moderne, pensato per chi utilizza quotidianamente più dispositivi Apple e che ha anche un tocco di personalità.

Il prezzo originale di 59,99 euro viene scontato a 38,99, ottimo per un prodotto polifunzionale in grado di ricaricare tutti i dispositivi personali di un utente Apple

