Haier entra nel mercato italiano delle Smart TV, ampliando la propria offerta nel segmento dell’elettronica di consumo, con una gamma di televisori che punta a coniugare qualità visiva, prestazioni e funzionalità smart. La strategia del costruttore punta su diverse tecnologie, così da raggiungere ogni tipo di pubblico, con attenzione particolare anche alle diverse fasce di prezzo.

La nuova linea include, infatti, modelli con tecnologie OLED, QD-MiniLED, QLED e LED, con l’obiettivo di coprire tutte le fasce di utenza. Al vertice ci sono i modelli OLED C95 e C90, caratterizzati da neri assoluti, angoli di visione ampi e una ridotta emissione di luce blu, mentre i modelli QD-MiniLED (M96, M95, M90, M80) promettono immagini brillanti e contrasti elevati, sfruttando migliaia di LED indipendenti.

Completano la gamma le soluzioni QLED e LED, pensate per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni, design e prezzi accessibili. Tutti i modelli supportano i principali formati HDR (tra cui Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive) e sono dotati di un sensore di luminosità ambientale per l’ottimizzazione automatica dell’immagine.

I formati variano dai 32 ai 100 pollici, con un’espansione già prevista entro fine anno quando arriverà addirittura il modello M96 da 115 pollici, che porterà la tecnologia QD-MiniLED su schermi di grande formato, potenziata da funzionalità avanzate e intelligenza artificiale.

Collaborazione con DAZN e focus sull’intrattenimento sportivo

Per accompagnare il debutto in Italia, Haier ha stretto una partnership strategica con DAZN. A partire dal 1° luglio 2025, chi acquisterà uno dei modelli di punta potrà ricevere 12 mesi di abbonamento gratuito a DAZN Standard.

Google TV, controllo vocale e integrazione con l’ecosistema hOn

Tutti i nuovi televisori si basano su Google TV, offrendo naturalmente piena compatibilità nativa con Google Assistant. I modelli di fascia alta sono dotati di microfoni per il riconoscimento vocale a distanza, consentendo l’interazione senza telecomando.

Inoltre, grazie all’integrazione con l’app hOn, gli utenti possono controllare il televisore direttamente dallo smartphone, gestendo volume, canali e app di streaming, oltre ad accedere al manuale d’uso e all’assistenza tecnica.

Esperienza gaming

La gamma è progettata anche per soddisfare le esigenze dei gamer. Le porte HDMI 2.1, il refresh rate fino a 144Hz, il supporto al Variable Refresh Rate (VRR) e alla tecnologia AMD FreeSync assicurano prestazioni adatte anche a chi gioca, con la modalità automatica ALLM riduce la latenza attivando automaticamente le impostazioni ottimali quando viene rilevata una console.

Sul fronte audio, Haier punta su tecnologie come Dolby Atmos, dbx-tv, e sistemi sonori integrati sviluppati da marchi di riferimento come Harman Kardon e KEF, in base al modello. Inoltre, tra le curiosità spicca la presenza del Solar Cell Remote, un telecomando ricaricabile tramite pannello solare integrato, disponibile per i modelli OLED e QD-MiniLED, che elimina la necessità di batterie usa e getta.

