Xiaomi 14T Pro, top di gamma con AI avanzata e sconto da 50 €

Pubblicità Il nuovo Xiaomi 14T Pro, uno degli smartphone Android con il miglior rapporto qualità-prezzo, è disponibile in sconto di 50€ al check out su Amazon. La piattaforma Xiaomi AISP, combinata con HyperOS, sfrutta CPU, GPU, NPU e ISP per offrire un’esperienza fotografica avanzata, perfetta per chi cerca immagini professionali e funzionalità intelligenti integrate direttamente nel sistema operativo. Sotto il cofano, lo Xiaomi 14T Pro monta il potentissimo MediaTek Dimensity 9300+, un processore ad alte prestazioni che abilita tutte le funzionalità di intelligenza artificiale generativa. Questo significa prestazioni senza esitazioni in qualsiasi scenario: gaming, editing fotografico, multitasking estremo. Con l’AI di Google, funzioni come Circle to Search permettono di interagire con il contenuto sullo schermo in modi innovativi e immediati, ampliando le possibilità di utilizzo quotidiano. Il comparto fotografico si distingue per il sensore Light Fusion 900 da 1/1.31″, dotato di high dynamic range da 13,5 EV e profondità colore nativa a 14-bit. Questa combinazione permette di catturare dettagli incredibili anche con poca luce, portando la fotografia notturna a un livello superiore. Inoltre, i video in 4K risultano fluidi e luminosi, garantendo riprese di qualità professionale direttamente dallo smartphone. Un altro punto di forza è la batteria da 5.000mAh con supporto a HyperCharge 120W wired e 50W wireless, per una ricarica turbo che elimina ogni ansia da autonomia. Rispetto al prezzo di listino, questo sconto di 50€ al check out rende lo Xiaomi 14T Pro un’offerta difficilmente battibile nella fascia premium, ideale per chi desidera potenza, intelligenza e velocità racchiuse in un unico dispositivo. Per chi vuole uno smartphone completo e potente, vale la pena scoprire questo Xiaomi 14T Pro a 469,90€ su Amazon con sconto finale.

