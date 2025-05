Nikon Z6 III, la prima full-frame con sensore parzialmente stacked vince il Red Dot Award 2025

La nuova Nikon Z6 III, mirrorless a pieno formato presentata a giugno 2024, si aggiudica il Red Dot Award: Product Design 2025, uno dei riconoscimenti internazionali più noti nel campo del design industriale. La giuria ha valutato migliaia di prodotti da oltre 60 Paesi, premiando la fotocamera Nikon – insieme alla più compatta Nikon Z50 II per quelle in formato APS-C – per la combinazione di prestazioni tecniche e progetto estetico-funzionale.

Nikon Z6 III

Elemento distintivo della Z6 III è il suo sensore CMOS da 24,5 megapixel, il primo parzialmente stacked montato su una mirrorless full-frame. Questa configurazione consente una lettura dei dati più rapida rispetto ai sensori tradizionali, con benefici concreti in termini di velocità di scatto, prestazioni video e risposta dell’autofocus.

A supportare il sensore, il processore EXPEED 7, lo stesso impiegato nei modelli di fascia alta del sistema Nikon Z. Il risultato è un’autofocus reattivo, con tracciamento dei soggetti più efficace e una resa video adatta a esigenze professionali.

Questa fotocamera è anche tra i primi modelli Nikon a integrarsi con il nuovo Nikon Imaging Cloud, pensato per automatizzare il trasferimento dei file e l’applicazione di profili creativi predefiniti: un sistema che punta a semplificare il flusso di lavoro, soprattutto per chi produce contenuti in modo continuo.

Nikon Z6 III costa 2.799 € solo corpo ed è in vendita anche su Amazon.

Nikon Z50 II

Accanto alla Z6 III come dicevamo è stata premiata anche la Nikon Z50 II, evoluzione della mirrorless APS-C uscita nel 2019. Il nuovo modello integra lo stesso processore EXPEED 7 della sorella maggiore, migliorando autofocus e rilevamento del soggetto.

Compatta e leggera, è pensata per chi si avvicina al mondo mirrorless ma cerca una base tecnica solida e compatibile con l’intero sistema Z-Mount.

Nikon Z50 II costa 949 € solo corpo ed è in vendita anche su Amazon.

