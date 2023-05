Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, prezzo al minimo storico su Amazon

Quando si parla di monopattini elettrici Xiaomi è uno dei marchi più noti con la sua linea di Scooter. L’ultimo modello top di gamma, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è attualmente in sconto su Amazon, dove lo si acquista al minimo storico a 655 euro. Rispetto al prezzo di listino di 749€ si ottiene uno sconto del 12%, pari a un risparmio di 94 euro.

All’apparenza richiama i diretti predecessori, anche se certamente le modifiche non mancano. La sua velocità massima sarà comunque limitata, per adattarsi alla legislazione, a 25 chilometri orari. Tuttavia, il suo nuovo motore permetterà di scalare pendenze con più facilità.

Offre dimensioni di 1.198 x 484 x 1.240 mm, con un peso di 16,5 kg. Permetterà di scalare salite con pendenza di ben 20 gradi, grazie alla potenza del nuovo motore con potenza da 350 W (nominale da 700W), e potrà trasportare utenti fino a 120 kg di peso.

Migliorata anche la batteria, adesso da 12.400 mAh (474Wh) che porta l’autonomia fino a 45 chilometri. Ancora, tra i punti di forza le ruote, che in questo caso sono pneumatici autosigillanti da 10″ senza camera.

Altra novità sulla batteria riguarda anche il sistema di ricarica, che questa volta è magnetica, mentre il design è realizzato in alluminio, resistente alla corrosione e in grado di migliorare anche la pedana per il comfort del piedi.

Sul manubrio insiste sempre lo schermo LED in grado di visualizzare le principali informazioni sulla marcia, mentre a livello di connettività non manca la possibilità di abbinarlo allo smartphone grazie all’app Xiaomi, che può essere installata su iPhone con iOS 9.0 e dispositivi Android 4.3 oppure versioni successive.

Il prezzo di listino è di 849 euro, ma al momento è possibile portarlo a casa a 655 euro. Clicca qui per acquistarlo.