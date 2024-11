Black Friday 2024, la custodia Satechi USB 4 per SSD è in sconto a 86 euro

Pubblicità Quanti volessero incrementare la memoria dei propri PC o Mac, potrebbero fare ricorso a questo box esterno NVMe. Si tratta, ad esempio, di una soluzione ottimale per i possessori di Mac mini, o di altre macchine in cui risulta difficile, se non quasi impossibile, sostituire il disco interno. Satechi è un punto di riferimento quando si tratta di questi accessori e, in occasione del Black Friday 2024, è disponibile a 86 euro direttamente su Amazon. Tra i suoi principali pregi quello di supportare dischi USB 4 con velocità elevate. L’utente potrà quindi sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia PCI-E Gen 4×4, con velocità di lettura e scrittura fino a 3840 MB/s e una capacità di trasferimento dati a 40 Gbps. Il dispositivo è anche retrocompatibile con USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), Gen1 (5 Gbps) e USB 2.0 (480 Mbps), per garantire massima versatilità. Il case in policarbonato è progettato per garantire un’efficiente dissipazione del calore, mantenendo il dispositivo e il box SSD sempre nelle temperature di funzionamento ideali, anche durante trasferimenti intensivi. Questo box SSD supporta formati SSD da 2280/2260/2242 mm fino a una capacità massima di 16 TB. È compatibile con i principali sistemi operativi, tra cui macOS, Windows e Linux per un’esperienza di utilizzo senza problemi su tutte le piattaforme. Con dimensioni di soli 11,1 x 6,8 x 2,3 cm, questo box è perfetto da portare ovunque, con un design raffinato che lo rende ideale sia per uso personale che professionale. Include un cavo USB4 da 14,9 cm, una garanzia di 2 anni, un manuale di istruzioni e un servizio clienti sempre a disposizione. Per il Black Friday 2024 si acquista a soli 95 euro, ma flagrando il codice sconto extra presente sulla pagina si otterrà un ulteriore riduzione del 10%, portando il prezzo a circa 86 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo su Amazon.

