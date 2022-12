iRobot Roomba 971, sconto Amazon del 40% a solo 299 €

Anche dopo il Black Friday continuano gli sconti sui prodotti per la casa di Amazon. Uno dei più interessanti è il robot per la casa iRobot Roomba 971. Questo dispositivo che appartiene alla fascia media del grande produttore di aspirapolvere automatici è in offerta a solo 299 € invece che 499€.

Nonostante il prezzo molto accessibile, iRobot Roomba 971 non si fa mancare nulla. È dotato di un potente sistema per la raccolta di polvere e sporco (Roomba parla di 5 volte superiore al resto dei concorrenti, 900 pa) e di connessione Wifi. Questo, in combinazione con i sensori di cui è dotato, rende questo dispositivo perfettamemente autonomo nella selezionen degli spazi e nella loro pulizia aggirando ostacoli e arrivando a filo delle pareti.

Controllato dalla specifica app (anche per iOS) le spazzole con bordo in gomma (meno sensibili all’usura e più precise sul pavimento) aderiscono al pavimento svolgendo un lavoro di raccolta in tre fasi. Il resto in fatto di pulizia lo fa la spazzola laterale che non lascia indietro nessun angolo o striscia di pavimento. La polvere viene catturata e trattenuta interamente grazie al filtro anti particolato.

La tecnologia di navigazione di iRobot Roomba 971. è basata su un sensore ottico e su una mappa che disegna la casa. È in grado di identificare scalini e dislivelli e l’intellingenza artificiale gli permette di non bloccarsi nel caso dovesse incontrare fili e frange dei tappeti. Sempre il sistema di analisi dell’ambiente comprende quando si trovano punti più sporchi aumentando i passaggi e la potenza.

La batteria garantisce 75 minuti di autonomia. Se non fossero sufficienti per pulire la casa cui è destinato, iRobot Roomba 971 torna alla base per ricaricarsi da solo.

Come abbiamo detto, iRobot Roomba 971 costerebbe 499 euro. Amazon lo vende in offerta con sconto del 40%: solo 299€