Curiosità

Il museo di retro computing itinerante è dentro un autobus rimesso a nuovo

Un vecchio scuolabus convertito in museo di retro computing itinerante - macitynet.it
Jason e Luke Stoner, padre e figlio rispettivamente di 52 e 19 anni, hanno convertito un vecchio scuolabus in museo itinerante di dedicato al computer gaming.

La BBC riferisce che l’idea di creare il Retro Reset Computer Bus è arrivata dopo una visita a un tradizionale museo dell’informatica, con l’obiettivo di diffondere il divertimento del retro-computing. È stata creata una organizzazione no-profit e questa offre visite pianificate con il bus presso scuole, college e associazioni varie che si trovano nell’East Sussex (Regno Unito).

L’idea di creare un bus dedicato è risale a settembre 2024 visitando il Centre for Computing History di Cambridge (centinaia di chilometri distante dal luogo di residenza di Jason e Luke Stoner) ed è stato completato a settembre 2025, grazie anche a generose donazioni del Centre for Computing History.

Il bus itinerante è una curiosità per gli appassionati di informatica e console, ed è utile per far capire come funzionavano computer e console di varie epoche, ma anche vecchi server, moduli di memoria RAM, schede video, dischi rigidi, floppy disk e altri oggetti ancora.

Spectrum, Commodore 64 e non solo

Tra i dispositivi che è possibile trovare sul bus: il Sinclair ZX Spectrum 48K, BBC Micro, Commodore 64, Atari 2600, Sega Mega Drive (Genesis) II, Nintendo 64, Sega Dreamcast, PlayStation 1 e altri sistemi protagonisti degli anni ’80 e ’90.

Volontari guidano i visitatori nella storia dell’informatica personale, con dimostrazioni sul funzionamento di macchine storiche, rispondendo a domande varie di appassionati o semplici curiosi che hanno modo di toccare con mano macchine che magari conoscevano solo per averle sentite nominare dai loro padri/nonni.

Dal sito web dedicato al progetto è possibile supportare l’idea con donazioni e finanziamenti. Non mancano account Facebook, Instagram e Bluesky.

Tra i musei italiani dedicati al retrocomputing, ricordiamo All About Apple di Savona, tutto dedicato a Apple, indicato come il più fornito del mondo sull’argomento, dove è possibile trovare praticamente tutta la produzione di personal computer, periferiche, accessori, prototipi Apple dagli albori del 1976 fino ai giorni nostri.

