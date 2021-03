Seagate One Touch, disco da 5 GB a solo 73,90

Vi serve un disco portatile ad elevata capacità ad un prezzo eccellente? Su Amazon trovate ad un prezzo che non trovate altrove il Seagate One Touch da 5 TB: 73,90 euro.

Il disco rappresenta la base dei dischi Seagate ma offre un eccellente rapporto tra capacità e prezzo. Il software include La soluzione Seagate Toolkit consente il backup su richiesta insieme al backup automatico orario, giornaliero, settimanale o mensile. È disponibile anche l’abbonamento ad Mylio Create, un’app intuitiva e potente che aiuta a organizzare le foto in un Life Calendar e consente facili operazioni di protezione, modifica, condivisione e sincronizzazione tra più dispositivi. Seagate sottolinea anche l’abbonamento di quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography, con il quale “è facile modificare, organizzare, memorizzare e condividere foto. Per modificare le foto, usa la capace e semplice interfaccia Photoshop Lightroom Adobe e per combinare le immagini in ricche produzioni artistiche multilivello, usa Adobe Photoshop”. (Da riscattare entro un anno dalla registrazione dell’unità. Non disponibile in tutti i Paesi)

La connettività è la classica USB 3.0. Il disco non è formattato per Mac, ma questo non è, ovviamente, un problema.

Il prezzo di oggi è il migliore che abbiamo visto per questo taglio: 5 GB sono davvero tanti e la velocità non rappresenta un problema se si pensa di usare questo accessorio per archiviare foto o dati che non si usano con frequenza.

Click per comprare.