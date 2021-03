FiLMiC Firstlight porta sulle foto con iPhone la sua esperienza video pro

Se avete apprezzato le possibilità offerte dall’app FiLMiC Pro per quanto riguarda la registrazione dei video su iPhone, allora forse non vi dispiacerà sostituire l’app di Apple con FiLMiC Firstlight quando desiderate scattare una fotografia. Come si intuisce dal nome, la società sviluppatrice è la stessa come identico è l’obiettivo che si intende raggiungere con quest’app: portare la fotografia su iPhone ad un livello superiore.

Riportiamo dalla descrizione su App Store: «Veloce, facile e intuitivo, Firstlight ti consente di immaginare e catturare i tuoi momenti migliori a porte chiuse, senza dover passare ore a modificare le tue foto in seguito». In pratica l’utente ha a disposizione tutta una serie di strumenti per controllare ogni aspetto della fotografia, dai controlli di messa a fuoco ed esposizione alla velocità dell’otturatore e i valori di sensibilità ISO della pellicola. Si può scegliere di volta in volta se controllare uno o più parametri manualmente oppure lasciare che sia l’Intelligenza Artificiale a scegliere quelli migliori in base alla scena inquadrata.

Per messa a fuoco ed esposizione è possibile anche visualizzare le strisce zebra in modo da vedere sullo schermo quali sono le aree a fuoco e quali quelle dove si stanno bruciando le luci, e come accade nelle fotocamere professionali è possibile mettere in un angolo l’istogramma RGB per leggere dinamicamente il profilo di esposizione dell’immagine su tutti i canali di colore.

Il punto di forza dell’app sta però nella possibilità di applicare filtri in tempo reale, in modo tale da avere sott’occhio l’effetto finale prima ancora di scattare la fotografia. E qui entrano in gioco le decine di simulazioni delle pellicole cinematografiche vintage e le svariate grane della pellicola che hanno reso celebre l’app video di FiLMiC, vignattature comprese.

Chiaramente l’app supporta tutti gli obiettivi degli iPhone attualmente in commercio, compresa la modalità di scatto ProRAW degli iPhone serie 12 (a partire dalla versione 1.2). Sono disponibili anche tutti quegli strumenti che migliorano lo scatto in fase di acquisizione, come la griglia per la regola dei terzi, il timer per evitare tremolii nelle foto paesaggistiche su cavalletto, la modalità Raffica per essere certi di cogliere l’attimo e tutto il resto. Si può anche inserire automaticamente un Copyright sulle immagini acquisite e il pulsante di avvio rapido per l’app FiLMiC Pro, in modo tale da poter passare rapidamente dalla registrazione foto a quella video della stessa azienda.

FiLMiC Firstlight è disponibile su App Store solo per iPhone e costa 8,99 euro. La controparte video dello stesso sistema, l’app FiLMiC Pro, è disponibile su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch e costa invece 16,99 euro.