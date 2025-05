Con gli auricolari Sennheiser Accentum Open non vi chiuderete al mondo

Cuffie nelle orecchie, ma senza isolarsi dal mondo: si presentano così gli auricolari Sennheiser Accentum Open, annunciati il mese scorso e finalmente giunti anche su Amazon in entrambe le varianti di colore, che adottano un design aperto per consentire di godere della musica o delle chiamate senza escludere i suoni dell’ambiente circostante.

Come dicevamo infatti sono auricolari true wireless con un design aperto: come i modelli tradizionali si infilano nelle orecchie ma non chiudono completamente il canale uditivo. Questo tipo di struttura si rivolge in particolare a chi vuole ascoltare musica o contenuti audio senza isolarsi completamente da ciò che succede attorno, ad esempio durante spostamenti urbani o attività all’aperto dove sapere tempestivamente quel che succede intorno a noi è fondamentale per la sicurezza propria e altrui.

Dal punto di vista tecnico, integrano trasduttori dinamici da 11 mm, sviluppati per offrire un suono bilanciato su tutta la gamma di frequenze.

Per quanto riguarda invece l’autonomia, l’azienda dichiara fino a 28 ore di riproduzione complessive, considerando anche le ricariche fornite dalla custodia inclusa. Gli auricolari supportano inoltre la connessione multipoint, permettendo quindi il collegamento a due dispositivi contemporaneamente, e offrono funzioni di pausa automatica, controlli touch e la possibilità di accoppiare fino a otto dispositivi.

Sono inoltre particolarmente leggeri e con uno stelo ergonomico che riduce la pressione sul padiglione auricolare, due aspetti che vanno presi in considerazione specie se si prevede di indossarli per diverse ore consecutive. Infine la certificazione IPX4, che li rende resistenti agli spruzzi e al sudore, in modo da esser certi di non rovinarli in caso di pioggia leggera o durante l’attività fisica.

Disponibilità e prezzo

I nuovi auricolari Sennheiser Accentum Open costano 89,90 € e come dicevamo adesso li trovate anche su Amazon, dove si affiancano agli altri modelli della gamma del produttore tedesco.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Altro da Sennheiser

Per scoprire gli altri prodotti dell’azienda date un’occhiata a questa sezione del nostro sito web.