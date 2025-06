Con gli auricolari Shokz OpenFit 2 Plus le orecchie restano libere

Gli auricolari Shokz OpenFit 2+ rappresentano una interessante evoluzione nel segmento delle cuffie open-ear specie se si punta molto sul comfort, oltre che sulla qualità audio e sulle funzionalità smart.

Come altre cuffie di questa azienda sono costruite in modo tale da lasciare le orecchie libere pur consentendo di ascoltare musica, rispondere alle chiamate o seguire contenuti audio mantenendo la consapevolezza dell’ambiente circostante direttamente con le proprie orecchie anziché passarci attraverso una qualche tecnologia di audio passtrough (come la modalità Trasparenza degli AirPods di Apple, per dire).

Questi nuovi auricolari usano driver a bassa frequenza da 17,3 mm che promettono bassi profondi e corposi, mentre il tweeter indipendente offre alti nitidi. L’audio è ulteriormente ottimizzato dalla tecnologia Shokz DualBoost e dall’algoritmo OpenBass 2.0, che migliorano la resa delle frequenze basse. Per chi desidera un suono ancora più immersivo, è possibile attivare il Dolby Audio tramite l’app Shokz.

Il comfort come dicevamo è uno degli aspetti centrali di queste cuffie. Ciascun auricolare pesa infatti soltanto 9,4 gramm mentre i ganci, realizzati in nichel-titanio flessibile, promettono una vestibilità stabile anche durante l’attività fisica o gli spostamenti quotidiani.

Sul fronte audio invece il suono viene direzionato direttamente all’orecchio tramite tecnologia DirectPitch 2.0, senza isolare dai rumori ambientali. In questo modo come dicevamo è possibile ascoltare musica o parlare al telefono mantenendo la consapevolezza di ciò che accade intorno; una caratteristica utile in ufficio, all’aperto o in viaggio.

A tal proposito tenete presente che usano quattro microfoni con cancellazione del rumore ambientale potenziata da intelligenza artificiale, sicché le chiamate risultano sempre chiare.

C’è la certificazione IP55 che offre resistenza al sudore e agli schizzi, e l’autonomia è un altro punto a favore: fino a 11 ore di ascolto continuo con una sola carica e fino a 48 ore complessive grazie alla custodia di ricarica inclusa. La ricarica poi è rapida ed efficiente: bastano 10 minuti per ottenere circa 2 ore di utilizzo. È supportata anche la ricarica wireless, per una maggiore comodità.

Tramite i pulsanti fisici è possibile gestire la riproduzione, rispondere alle chiamate o regolare il volume, mentre attraverso l’app si possono modificare le impostazioni di equalizzazione e personalizzare le funzioni dei tasti.

Infine la connessione multipoint, grazie alla quale è possibile collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, come smartphone e computer, per passare da un’attività all’altra senza interruzioni.

Disponibilità e prezzi

Gli auricolari Shokz OpenFit 2+ sono disponibili in due colorazioni, grigio o nero, costano 199 € e si possono comprare anche su Amazon.

Per 189 € potete comprare gli Shokz OpenFit 2 (senza Plus+) in due varianti di colore, bianco o nero, che non offrono la ricarica wireless ma solo tramite USB-C.

