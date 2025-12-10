Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Si carica in 30 minuti ed è leggerissimo: arriva il telefono del secolo, è già corsa all’acquisto
Curiosità Tech

Si carica in 30 minuti ed è leggerissimo: arriva il telefono del secolo, è già corsa all’acquisto

Di Francesca Testa
nuovo cellulare leggerissimo
Arriva il cellulare del secolo, leggerissimo - Macitynet.it

E’ già destinato a essere la rivoluzione della telefonia mobile, non peserà niente e avrà funzionalità innovative: cosa sapere

Deve ancora arrivare sul mercato e pare già che tutti vogliano acquistarlo, si tratta di un nuovo cellulare semplicemente rivoluzionario. Impiegherà 30 minuti a ricaricarsi e non peserà praticamente nulla, per questo sono già tutti pronti a comprarlo.

In un momento come quello attuale, in cui i dispositivi mobili sono praticamente i nostri validi “aiutanti”, avere un cellulare che non solo è leggerissimo, ma si carica alla “velocità della luce” è il passo in avanti che tutti stavano attendendo. Al lancio di questo cellulare “fantasmagorico” mancano pochissimi giorni.

Samsung lancia un cellulare multi-pieghevole da far girare la testa

A compiere questo passo in avanti nella tecnologia mobile è il colosso Samsung, che il 12 dicembre lancerà in Corea del Sud il nuovo Galaxy Z TriFold, il primo telefono in assoluto multi pieghevole.

cellulare pieghevole ultra leggero
Arriva il nuovo Samsung multi-pieghevole (Foto sito News.samsung.com) – Macitynet.it

Dopo la Corea del Sud, questo “cellulare del futuro” arriverà in Cina, a Taiwan, a Singapore e negli Emirati Arabi Uniti. La nota azienda ha diramato un comunicato stampa in cui ha spiegato dettagliatamente le funzioni del Galaxy Z TriFold. Parliamo di un cellulare dotato di due cerniere che si ripiegano verso l’interno, aprendosi il display è di 10 pollici, dimensioni importanti visto che parliamo di un dispositivo mobile. Per capire di cosa parliamo, basti pensare che il nuovo iPad – quello dell’undicesima generazione – misura 11 pollici.

La risoluzione è di 2.160 x 1584, quando il dispositivo è piegato misura 12,9 millimetri, ma la vera rivoluzione è che i tre pannelli potranno seguire – se affiancate – tre applicazioni diverse, diventando praticamente un computer portatile. Trifold, rispetto ai dispositivi simili che l’hanno proceduto – avrà anche una batteria più capiente, che si ricarica al 50% in soli 30 minuti.

L’azienda, con l’uscita del Galaxy Z TriFold ha dimostrato come abbia intenzione di continuare a investire nel campo degli smartphone pieghevoli. Il primo l’ha presentato nel 2019 e da allora di strada n’è stata fatta. Proprio per combattere il mercato cinese, sempre più in espansione in questo settore, Samsung ha sviluppato questo modello che pare sarà una vera rivoluzione. Questo modello arriverà negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026, sarà disponibile un unico modello di colore nero, con 16 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione, il costo di mercato è intorno ai 2500 dollari.

Per questa ragione e, per tutte le funzionalità sopra elencante, c’è già la corsa all’acquisto per questo dispositivo che è un vero “gioiellino” dei dispositivi mobili. Piccolo, pratico e maneggevole ma, all’occorrenza, diventa praticamente un mini desktop da avere sempre con se e da cui poter gestire più cose in contemporanea.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Jeff Williams, da Apple a Disney
Articolo successivo
Memorie RAM troppo care, i produttori di PC pronti ad aumentare i prezzi

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.