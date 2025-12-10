Si carica in 30 minuti ed è leggerissimo: arriva il telefono del secolo, è già corsa all’acquisto

E’ già destinato a essere la rivoluzione della telefonia mobile, non peserà niente e avrà funzionalità innovative: cosa sapere

Deve ancora arrivare sul mercato e pare già che tutti vogliano acquistarlo, si tratta di un nuovo cellulare semplicemente rivoluzionario. Impiegherà 30 minuti a ricaricarsi e non peserà praticamente nulla, per questo sono già tutti pronti a comprarlo.

In un momento come quello attuale, in cui i dispositivi mobili sono praticamente i nostri validi “aiutanti”, avere un cellulare che non solo è leggerissimo, ma si carica alla “velocità della luce” è il passo in avanti che tutti stavano attendendo. Al lancio di questo cellulare “fantasmagorico” mancano pochissimi giorni.

Samsung lancia un cellulare multi-pieghevole da far girare la testa

A compiere questo passo in avanti nella tecnologia mobile è il colosso Samsung, che il 12 dicembre lancerà in Corea del Sud il nuovo Galaxy Z TriFold, il primo telefono in assoluto multi pieghevole.

Dopo la Corea del Sud, questo “cellulare del futuro” arriverà in Cina, a Taiwan, a Singapore e negli Emirati Arabi Uniti. La nota azienda ha diramato un comunicato stampa in cui ha spiegato dettagliatamente le funzioni del Galaxy Z TriFold. Parliamo di un cellulare dotato di due cerniere che si ripiegano verso l’interno, aprendosi il display è di 10 pollici, dimensioni importanti visto che parliamo di un dispositivo mobile. Per capire di cosa parliamo, basti pensare che il nuovo iPad – quello dell’undicesima generazione – misura 11 pollici.

La risoluzione è di 2.160 x 1584, quando il dispositivo è piegato misura 12,9 millimetri, ma la vera rivoluzione è che i tre pannelli potranno seguire – se affiancate – tre applicazioni diverse, diventando praticamente un computer portatile. Trifold, rispetto ai dispositivi simili che l’hanno proceduto – avrà anche una batteria più capiente, che si ricarica al 50% in soli 30 minuti.

L’azienda, con l’uscita del Galaxy Z TriFold ha dimostrato come abbia intenzione di continuare a investire nel campo degli smartphone pieghevoli. Il primo l’ha presentato nel 2019 e da allora di strada n’è stata fatta. Proprio per combattere il mercato cinese, sempre più in espansione in questo settore, Samsung ha sviluppato questo modello che pare sarà una vera rivoluzione. Questo modello arriverà negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2026, sarà disponibile un unico modello di colore nero, con 16 GB di memoria e 512 GB di spazio di archiviazione, il costo di mercato è intorno ai 2500 dollari.

Per questa ragione e, per tutte le funzionalità sopra elencante, c’è già la corsa all’acquisto per questo dispositivo che è un vero “gioiellino” dei dispositivi mobili. Piccolo, pratico e maneggevole ma, all’occorrenza, diventa praticamente un mini desktop da avere sempre con se e da cui poter gestire più cose in contemporanea.