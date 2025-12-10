Jeff Williams, da Apple a Disney

Jeff Williams, l’ex Chief Operating Officer di Apple, dovrebbe a breve far parte del Consiglio di Amministrazione di Disney.

L’organo esecutivo di The Walt Disney Company ha indicato Williams come direttore indipendente e quest’ultimo si candiderà alla carica nell’ambito dell’annuale assemblea degli azionisti del 2026 (se approvata la nomina amplierebbe il consiglio di amministrazione a 11 membri).

Come accennato, Williams è stato direttore operativo di Apple dal dicembre 2015 a novembre 2025; ha svolto ruoli chiave nel lancio dell’iPhone ed ha anche coordinato lo sviluppo ingegneristico di Apple Watch. Era arrivato nel 1988 in Apple per occuparsi di approvvigionamenti a livello globale; prima di Apple aveva lavorato dal 1985 al 1989 per IBM svolgendo ruoli operativi e ingegneristici; ha una laurea in ingegneria meccanica della North Carolina State University e ha conseguito un MBA presso la Duke University. Dal 2019, dopo la partenza di Jony Ive, aveva anche assunto per alcuni anni la direzione del dipartimento di design di Apple.

È stato un pilastro della Casa di Cupertino e fino a non molto tempo addietro era indicato tra i “papabili” al futuro ruolo di CEO di Apple.

In una dichiarazione riportata in un comunicato stampa di Disney, Williams riferisce: “Ho sempre ammirato il retaggio Disney di combinare l’inventiva con l’innovazione, facendo leva su nuove tecnologie con modi audaci e creativi per dare vita a storie senza tempo e intrattenere i suoi ospiti. È un onore essere nominato nel consiglio di questa gloriosa azienda. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team dirigenziale Disney e contribuire al permanente percorso di creatività ed eccellenza dell’azienda”.

“La comprovata leadership di Jeff e la sua esperienza unica all’intersezione tra tecnologia, operazioni globali e design di prodotto lo rendono un candidato prezioso per il nostro consiglio”, ha dichiarato James P. Gorman, Presidente del Consiglio di Disney.

Walt Disney Company si occupa di intrattenimento e media su diffrenti livelli con varie divisioni dedicate alla produzione di contenuti, parchi a tema, attività legate ai viaggi, programmazione sportiva, iniziative immobiliari e molto altro.

