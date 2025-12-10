Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Finanza e Mercato » Jeff Williams, da Apple a Disney
Finanza e MercatoProtagonisti

Jeff Williams, da Apple a Disney

Di Mauro Notarianni
Jeff Williams
Jeff Williams

Jeff Williams, l’ex Chief Operating Officer di Apple, dovrebbe a breve far parte del Consiglio di Amministrazione di Disney.

L’organo esecutivo di The Walt Disney Company ha indicato Williams come direttore indipendente e quest’ultimo si candiderà alla carica nell’ambito dell’annuale assemblea degli azionisti del 2026 (se approvata la nomina amplierebbe il consiglio di amministrazione a 11 membri).

Come accennato, Williams è stato direttore operativo di Apple dal dicembre 2015 a novembre 2025; ha svolto ruoli chiave nel lancio dell’iPhone ed ha anche coordinato lo sviluppo ingegneristico di Apple Watch. Era arrivato nel 1988 in Apple per occuparsi di approvvigionamenti a livello globale; prima di Apple aveva lavorato dal 1985 al 1989 per IBM svolgendo ruoli operativi e ingegneristici; ha una laurea in ingegneria meccanica della North Carolina State University e ha conseguito un MBA presso la Duke University. Dal 2019, dopo la partenza di Jony Ive, aveva anche assunto per alcuni anni la direzione del dipartimento di design di Apple.

È stato un pilastro della Casa di Cupertino e fino a non molto tempo addietro era indicato tra i “papabili” al futuro ruolo di CEO di Apple.

Apple ha già i piani per il successore di Tim Cook e dei top manager

In una dichiarazione riportata in un comunicato stampa di Disney, Williams riferisce: “Ho sempre ammirato il retaggio Disney di combinare l’inventiva con l’innovazione, facendo leva su nuove tecnologie con modi audaci e creativi per dare vita a storie senza tempo e intrattenere i suoi ospiti. È un onore essere nominato nel consiglio di questa gloriosa azienda. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team dirigenziale Disney e contribuire al permanente percorso di creatività ed eccellenza dell’azienda”.

“La comprovata leadership di Jeff e la sua esperienza unica all’intersezione tra tecnologia, operazioni globali e design di prodotto lo rendono un candidato prezioso per il nostro consiglio”, ha dichiarato James P. Gorman, Presidente del Consiglio di Disney.

Walt Disney Company si occupa di intrattenimento e media su diffrenti livelli con varie divisioni dedicate alla produzione di contenuti, parchi a tema, attività legate ai viaggi, programmazione sportiva, iniziative immobiliari e molto altro.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli per i tuoi regali

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
FixBot è uno strumento di iFixit per riparare i dispositivi
Articolo successivo
Si carica in 30 minuti ed è leggerissimo: arriva il telefono del secolo, è già corsa all’acquisto

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.