Sid Meier’s Civilization VI ora su iPhone, in sconto del 60%

Dopo aver militato per tanti mesi in esclusiva su iPad, Civilization VI approda finalmente anche suiPhone, e per l’occasione sconta gli acquisti in app fino al 60%.

Si tratta, per chi non lo conoscesse, del maestoso gioco strategico in cui gestire un vero e proprio impero, espanderlo sulla mappa, far progredire la cultura e competere contro i più grandi leader della storia, al fine di costruire una civiltà che resista alla prova del tempo. Il giocatore vestirà i panni di uno dei 20 leader storici disponibili, tra cui Roosevelt per gli USA e la Regina Vittoria per l’Impero Britannico.

Il prodotto, peraltro, è stato nei mesi aggiornato con l’espansione Nubia, disponibile come acquisto in app, e che porta in gioco tutte le modifiche portate dagli aggiornamenti desktop Estate 2017 e Autunno 2017. Il titolo beneficia, dunque, dell’anteprima di combattimento aggiornata, delle nuove fedi religiose e do tutte le unità religiose inserite nei propri livelli, oltre ad 8 nuove reliquie e a migliorie al sistema di scelta delle rotte commerciali.

Originariamente creato dal noto game designer Sid Meier, Civilization è un gioco di strategia a turni in cui si deve cercare di costruire un impero forte resistente, diventando il sovrano del mondo intero, fondando e guidando una civiltà dall’età della pietra fino all’era dell’informazione. Il giocatore dovrà decidere d’imperio se dichiarare guerra o condurre diplomazia, per vedere le città espandersi fisicamente sulla mappa, attivare la ricerca tecnologica e culturale,, sbloccando nuove potenzialità.

Il gameplay ricalca esattamente quello della variante PC, ma le cattive notizie sono dietro l’angolo: Civilization VI richiede iOS 11 e un iPhone 7 o 7 Plus, iPhone 8 o 8 Plus, iPhone X, iPad Air 2, iPad 2017 o qualsiasi iPad Pro. Tutti gli altri dispositivi non sono supportati.

Civilizazion VI è disponibile in App Store per iPhone e iPad come applicazione universale, direttamente a questo indirizzo.