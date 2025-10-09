L’iPhone rubato permette di smantellare una rete di ladri di smartphone

Partendo dalla denuncia di un iPhone rubato e dalla funzione di localizzazione di quest’ultimo, è stata smantellata un’organizzazione criminale internazionale che lo scorso anno avrebbe contrabbandato 40.000 smartphone, inviati dal Regno Unito in Cina.

Secondo la Metropolitan Police di Londra si tratta della più grande operazione contro i ladri specializzati nei furti di telefoni; sono state arrestate 18 persone e individuati oltre 2000 dispositivi in attesa di essere spediti.

La banda potrebbe essere responsabile della metà dei furti di telefoni rubati recentemente a Londra, la città dove avvengono la maggior parte dei furti nel Regno Unito.

La funzione di localizzazione di un iPhone rubato ha permesso di localizzare un deposito vicino all’aeroporto di Heathrow, con il telefono individuato in un imballo in attesa di essere spedito con altri 894 smartphone.

I telefoni nell’imballo erano pronti a partire per l’Asia (Hong Kong). Sono state individuate ulteriori spedizioni legate alla banda, identificati e fermati due uomini di nazionalità afgana dopo un inseguimento. Altri telefoni (quasi 2000) sono stati scoperti nelle auto e nelle case dei sospetti. In seguito alle indagini sono state arrestate altre persone, responsabili probabilmente del 40% di tutti i furti di telefoni avvenuti a Londra

Furti di telefoni triplicati a Londra

Negli ultimi quattro anni i furti di telefoni a Londra sono triplicati, passati da 28.609 nel 2020 a 80.588 nel 2024; tre quarti di questo tipo di furti nel Regno Unito avvengono nella capitale.

La BBC spiega che ogni anno più di 20 milioni di persone visitano Londra e mete turistiche quali il West End e Westminster sono terreno fertile per i ladri. C’è una crescente domanda di dispositivi di seconda mano, uno dei fattori che ha portato all’aumento dei furti, e molte vittime non riescono a recuperare i loro dispositivi. “Gira voce che alcuni criminali abbiano smesso di spacciare e si stanno dedicando al business della telefonia perché più redditizio”, ha dichiarato il Ministro per la Pubblica Sicurezza.

I telefoni rubati a quanto pare venivano rivenduti in Cina con prezzi che potevano arrivare e 4.000 sterline (poco più di 4600€), considerati più appetibili per chi cerca di aggirare la censura locale (ovviamente a patto che si riescano ad aggirare le protezioni che Apple attiva in caso di furto).

Nonostante il successo dell’operazione, le autorità riconoscono che la repressione non basta. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, si appella all’industria della telefonia mobile affinché si impegni a “progettare i dispositivi in modo da renderli inutilizzabili una volta rubati”, eliminando alla radice l’incentivo al furto.

La nostra esperienza

A questo indirizzo trovate un resoconto di quanto capitato al nostro redattore Matteo Discardi dopo il furto dell’iPhone. Qui dei suggerimenti su come proteggere l’iPhone se lo schermo era sbloccato.