Smartphone e PC, arriva il nuovo Bonus: per averlo ti basta presentare questo documento

Diversi sono gli incentivi e gli aiuti economici che sono stati elargiti nel corso di questi anni dal Governo per le famiglie in difficoltà. E anche quest’anno ve ne sono di nuovi.

Un nuovo bonus verrà messo in campo per contrastare quello che, purtroppo, c’è ancora, ovvero l’aumento del costo della vita: l’aiuto avrà un valore di 500€. Come poterlo ottenere? Vediamo insieme.

Ci sono alcuni requisiti da rispettare e alcuni vincoli da tenere presente per poter portare avanti la domanda di richiesta di bonus. Cerchiamo di capire insieme.

Bonus in arrivo per l’acquisto di computer

Famiglie in difficoltà? Diverse sono le situazioni che si vivono in Italia di questo tipo. Perciò, il Governo ha deciso di mettere in atto una nuova serie di aiuti economici atti proprio a non lasciare da soli questi cittadini e ad aiutarli ad andare avanti. Si tratta di un aiuto economico che sarà di valore variabile, ma comunque compreso intorno ai 500€.

La domanda che tutti si pongono è sempre quella: quali sono i criteri e i requisiti per poterlo ottenere? Innanzitutto iniziamo a capire di quale bonus si tratta: un aiuto fiscale che arrivare nei prossimi mesi e può arrivare, come dicevamo all’inizio, anche a 500€. La domanda è: chi lo può ricevere?

Si tratta del “Bonus Computer 2025”, è stato annunciato ma non è ancora attivo nella sua completezza e validità, ma è previsto un decreto ad hoc per la fine di questo anno, con tutte le specifiche su quali dispositivi elettronici si possono acquistare con la cifra erogata.

Ecco come sarà erogato

Il bonus dovrebbe essere sotto forma di voucher suddiviso in due parti:

300€ per l’acquisto del pc o del tablet;

200€ per l’attivazione della relativa connessione ad internet.

Sarà destinato, stando alle fonti, alle famiglie che hanno un ISEE sotto i 20.000€ e alle microimprese.

Per le famiglie verrà richiesto, oltre al modello ISEE, anche la residenza in Italia, che nessun altro componente della famiglia abbia già ricevuto altri bonus e che sia attivata, nel caso la famiglia stessa sia idonea al Bonus Computer, una connessione ad internet almeno di 30Mbps.

Per le imprese, invece, queste devono avere una sede legale in Italia, essere classificata come micro o piccola impresa, la necessità vera e conclamata di migliorare la connessione presente in azienda e di avere un fatturato pari, almeno, a 2 milioni di euro l’anno.

Per tutte le informazioni, sia per le famiglie che rientrano nei requisiti quanto per le imprese, è sempre bene rivolgersi ad un Caf o al proprio commercialista.