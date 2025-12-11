Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Smartphone in pericolo, questi caricabatterie stanno rovinando il tuo cellulare: controlla se ce l’hai anche tu
Curiosità Tech

Smartphone in pericolo, questi caricabatterie stanno rovinando il tuo cellulare: controlla se ce l’hai anche tu

Di Francesca Testa
Smartphone in pericolo, questi caricabatterie stanno rovinando il tuo cellulare: controlla se ce l’hai anche tu
Smartphone in pericolo, questi caricabatterie stanno rovinando il tuo cellulare-Macitynet.it

Occhio al tuo smartphone, se usi questo tipo di caricabatterie si potrebbe rovinare: verifica subito se ne hai uno.

In un mondo in cui lo smartphone è diventato una vera e propria estensione di noi, la batteria scarica è una vera disdetta, soprattutto nei momenti più inopportuni. Può capitare che si stia facendo un’importante telefonata di lavoro, o che si abbia un’emergenza: poter avere a disposizione un caricabatterie rapido ed efficiente, che non dà problemi, è essenziale.

Tuttavia, ci sono caricabatterie e caricabatterie. La qualità conta, e lo si scopre nel tempo, perché farà la differenza, proprio a lungo andare. In molti si chiedono che cosa cambi nell’avere un caricabatterie originale e uno che non lo è.

Qualcuno suggerisce che addirittura potrebbe esplodere il cellulare (un falso mito in tutto e per tutto) e ovviamente, non è così. Tuttavia, un caricabatterie non originale può essere fonte di una serie di problemi da non sottovalutare.

Caricabatterie, perché è fondamentale che sia efficiente e conseguenze sul proprio dispositivo

Tra le possibili conseguenze di usare dei caricabatterie non originali c’è che potrebbero essere difettosi o costruiti male.

Smartphone in pericolo, questi caricabatterie stanno rovinando il tuo cellulare
Smartphone in pericolo, questi caricabatterie stanno rovinando il tuo cellulare-Macitynet.it

Se la realizzazione occorre servendosi di materiali scadenti, questi accessori possono avere scarsissima durata, creare danni alla batteria e portare al surriscaldamento dello smartphone. In casi davvero estremi e rari, possono verificarsi incendi.

Ci sono anche caricabatterie originali con difetti, ma è più raro, in quanto i produttori ufficiali provvedono a eseguire diversi test qualitativi. È fondamentale, in questo contesto, la scelta di un caricabatterie rapido, sicuro ed efficiente, di reale qualità.

Il modo migliore per farlo è acquistarlo da marchi conosciuti e di elevata affidabilità, evitando quelli a prezzi eccessivamente bassi. I caricabatterie odierni sono composti da caricatore a muro e cavo USB: entrambi devono avere una certa qualità, altrimenti l’accessorio in questione caricherà lentamente o il cellulare potrebbe subire seri danni.

Per riconoscere un caricabatterie scadente è bene notare alcuni indizi. In primis, il prezzo eccessivamente basso, il che può indicare uso di materiali scadenti e breve durata. In secundis, plastica dura, che tende a non essere molto flessibile, il che potrebbe creare rotture interne al cavo. Se la confezione non ha marchio, si presume che il produttore possa avere scarsa affidabilità. Se non ci sono garanzie, il rischio è che si acquisti un prodotto difettoso.

Ergo, i caricabatterie non originali si possono acquistare ma stando sempre attenti alla qualità, che deve essere prioritaria. In questo modo si eviteranno seri danni alla batteria del proprio smartphone.

 

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER I TUOI REGALI DI NATALE

CTA Natale iGuida [per Settimio] - macitynet.it
iGuide per i regali di Natale - macitynet.it

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
L’AI pericolosa come un’arma carica, le procure USA ammoniscono Big Tech
Articolo successivo
Con Longshot per Mac gli screenshot hanno i superpoteri

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.