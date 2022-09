Smartwatch Mibro T1, per la prima mondiale in super offerta a meno di 150 euro

Mibro T1 è il nuovo smartwatch della società, che nel corso degli anni si è ritagliata una fetta importante all’interno del panorama, con prodotti davvero economici, ma ricchi di funzionalità e stile. Questa volta, però, il marchio ha deciso di sfornare uno smartwatch premium, che potete portare a casa in offerta lancio a 149 euro, insieme ad un gradito regalo: gli auricolari S1.

Mibro T1 sembra un Apple Watch, con i suoi bordi squadrati. Permette anche di effettuare chiamate tramite bluetooth, di monitorare il battito cardiaco, oltre che l’SpO2 e di tracciare 20 modalità sportive. Insomma, ha tutto quel che ci si aspetterebbe da un orologio del genere. Davvero tanti i quadranti con cui personalizzare lo schermo, ma anche tanta attenzione alla batteria: 7 giorni di autonomia.

Non manca la parte dedicata alle notifiche, potendo leggere direttamente sul polso gli SMs in entrata su smartphone, oltre che tutti i messaggi dalle chat di messaggistica più comuni e utilizzate, come Facebook e WhatsApp.

Tra le sue caratteristiche di maggior pregio lo schermo AMOLED con una densità di pixel pari a 301 ppi, per una leggibilità maggia. Propone anche un corpo in metallo, com una corona digitale posizionata sul fianco che può essere ruotata per cambiare il quadrante, regolare il volume, impostare la sveglia e, più in generale, gestire l’interfaccia grafica.

Mibro T1 monitora la salute di chi lo indossa 7 giorni su 7, 24 ore su 24, aiutando l’utente a conoscere le condizioni del proprio cuore. E’ resistente all’acqua, con certificazione 2ATM, e pesa appena 53,5 grammi, cinturino incluso.

Potete acquistarlo in offerta lancio a meno di 150 euro direttamente a questo indirizzo, con in regalo gli auricolari True Wireless Mibro S1.