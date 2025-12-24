Facebook Twitter Youtube
SMS, truffa pericolosissima: se ricevi questo messaggio sei a rischio, un click e perdi tutto

In cosa consiste la nuova truffa e a cosa bisogna prestare massima attenzione, qual è la comunicazione che deve mettere in allarme

Una nuova truffa che si attiva con un SMS pare che stia dilagando in rete, questa volta è sceso Google ad avvisare gli utenti riguardo a questo pericolo. Se è intervenuta la famosa azienda sicuramente è fondamentale prestare attenzione.

Nel periodico rapporto “Dietro gli schermi” ha descritto in modo dettagliato questa minaccia che si cela dietro un determinato tipo di messaggio, che arriva sia sui dispositivi Android che su quelli iOS.

In cosa consiste la nuova truffa dell’SMS, l’avvertimento di Google

Stando a quanto denunciato da Google nel suo sopracitato report ha spiegato che bisogna prestare molta attenzione a un SMS che utilizza bene o male sempre le stesse parole: “Ti ricordi me?“. Si tratta di una comunicazione ingannevole che ha l’obiettivo di derubare la vittima e portarle via quanti più soldi possibili.

truffa sms in cosa consiste
Truffa SMS, in cosa consiste e come proteggersi – Macitynet.it

Google avvisa anche questo genere di messaggi è molto efficace perché spinge ad attrarre il mittente e senza fretta attende la risposta della persona che riceve il messaggio, è la fase iniziale della truffa che mira proprio a stabilire un contatto. Soltanto dopo che i criminali hanno attestato il coinvolgimento, inizia la tattica della manipolazione.

Una volta che il truffatore è sicuro di avere la fiducia della persona, inizia la conversazione, fingendosi un agente o anche un vecchio amico. Talvolta per rendere il dialogo il più veritiero possibile, rubano dati personali dal web per far comprendere a chi riceve il messaggio che davvero lo conosce.

Obiettivo finale di questi messaggi fittizi è quasi sempre lo stesso, derubare la vittima o portarle via informazioni personali attraverso cui accedere magari a conti corrente o altro. Capita anche che sfruttino il legame emotivo per fare una richiesta urgente di denaro, sempre con lo scopo di portar via soldi nel più breve tempo possibile.

Google nel rapporto ha anche chiarito quali sono le modalità di difesa, spiegando come la prima cosa è saper riconoscere di essere dinanzi a una comunicazione fasulla e a un tentativo di truffa. Poi ci sono alcuni segnali che potrebbero far suonare un campanellino d’allarme, come richieste strane, messaggi vaghi e altro. Infine è fondamentale evitare di fornire informazioni e dati personali, quando ci sono richieste del genere, si tratta quasi sempre di una truffa e per questo bisogna evitare di rispondere e provvedere a bloccare il contatto.

