Snapchat Fashion & Beauty Breakfast, le novità per lo shopping in realtà aumentata

Snapchat Fashion & Beauty Breakfast si è tenuta ieri, la manifestazione su tecnologie Snap dedicate al mondo del fashion e del beauty Fashion, Beauty e Shopping.

Milioni di persone hanno già accolto le Lenti per lo shopping in realtà aumentata di Snapchat. Infatti, da gennaio dello scorso anno più di 250 milioni di utenti della piattaforma hanno usato le Lenti try-on su Snapchat oltre di 5 miliardi di volte.

Ad aprile di quest’anno Snap ha inoltre annunciato una serie di novità pensate per cambiare per sempre l’esperienza di shopping, tra cui una nuova “dimora” per le Lenti try-on su Snapchat – la sezione chiamata Moda (Dress Up) – e tantissimi tool che renderanno la scelta del prossimo look più semplice che mai.

Moda (Dress Up) – La nuova “casa” dei try-on

All’inizio di quest’anno Snapchat ha annunciato la creazione di una nuova destinazione per le esperienze try-on chiamata Moda (Dress Up), che per la prima volta riunisce tutte queste esperienze in un’unica sezione.

Il funzionamento è presto detto: quando gli Snapchatter visitano Moda (Dress Up), potranno vedere una raccolta di esperienze digitali nel beauty e nel fashion, che vanno da Lenti brandizzate alle Lenti try-on realizzate dai creator che celebrano la sperimentazione e l’espressione di sé. Anche le nuove esperienze di try-on in 2D si trovano all’interno di Moda (Dress Up). Alcuni brand, come L’Oreal, Pandora, MAC, Puma, FARFETCH, Dior, Rains, Prada e molti altri sono già presenti all’interno dell’app.

Try-on in 2D

Per la prima volta gli Snapchatter possono provare un nuovo outfit senza cambiare vestiti. Per farlo è sufficiente utilizzare il try-On 2D: basta scattarsi una foto a figura intera con ciò che si ha indosso e la tecnologia di computer vision di Snap farà il resto. Dopodiché si potrà decidere se scattare uno Snap e condividerlo con gli amici per scoprire cosa ne pensano.

La sezione Moda (Dress Up) è raggiungibile aprendo la fotocamera di Snapchat e toccando la faccina sorridente alla destra del tasto di scatto. A questo punto sarà necessario toccare la sezione “Esplora”, ovvero l’icona in basso a destra, dunque la tab “Moda”.

Tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Snapchat le trovate direttamente a questo indirizzo.