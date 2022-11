Offerte Amazon del 12 Novembre con sconti Apple 22% e offerte Logitech, Sony Senheiser, DJI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2401,62 € – invece di 3079,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 512GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1460,02 € – invece di 1859,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1442,21 – invece di 1849,00 €

sconto 22% = scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1270,62 € – invece di 1629,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 959,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Azzurro In offerta a 1520,22 € – invece di 1949,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 638,82 € – invece di 819,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 1106,82 € – invece di 1419,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (512 GB) – Galassia In offerta a 1223,82 € – invece di 1569,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad 10,9″ (Wi-Fi + Cellular, 64GB) – giallo (10ª generazione) In offerta a 615,42 € – invece di 789,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> 2022 Apple iPad 10,9″ (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Giallo (10ª generazione) In offerta a 771,42 € – invece di 989,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione) (5a Generazione) In offerta a 927,42 € – invece di 1189,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 670,02 € – invece di 859,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 23,39 € – invece di 39,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 62,39 € – invece di 85,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 74,09 € – invece di 109,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 86,57 € – invece di 135,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 106,07 € – invece di 159,00 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m) In offerta a 35,87 € – invece di 55,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 44,90 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore per Fotocamere da Lightning a USB In offerta a 29,99 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro ​​​​​​​ In offerta a 38,99 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Smart Folio (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – nero In offerta a 77,21 € – invece di 125,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech C920S HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Privacy Shutter, Per Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/XBox, Nero In offerta a 49,13 € – invece di 99,99 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech MX Master 3S – Mouse Wireless ad Alte Prestazioni, Scorrimento Ultraveloce, Ergo, 8K DPI, Tracciamento su Vetro, Clic Silenziosi, USB C, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Grigio scuro In offerta a 75,65 € – invece di 134,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Lift for Mac, mouse ergonomico wireless, Bluetooth, clic silenzioso, smartwheel silenziosa, 4 pulsanti personalizzabili, per macOS/iPadOS/MacBook Pro/Macbook Air/iMac/iPad – OffWhite In offerta a 54,59 € – invece di 81,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE1T0S SSD Esterno Portatile da 1 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero In offerta a 135,98 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 1TB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, Nero In offerta a 144,99 € – invece di 260,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony Alpha 7 C – Fotocamera Digitale Mirrorless Full-frame, compatta e leggera, a obiettivi intercambiabili + SEL2860 Obiettivo con Zoom 28-60mm F4-5.6 (Argento) In offerta a 2016,82 € – invece di 2400,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony BRAVIA KD-50X80K, Smart Google TV, 50” Pollici, LED, 4K UHD, HDR, Playstation con BRAVIA CORE, nero [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 623,22 € – invece di 999,00 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG OLED55A26LA Smart TV 4K 55″ TV OLED Serie A2 2022, Processore α7 Gen 5, Dolby Vision, Dolby Atmos, Filmmaker Mode, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 949,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sennheiser Cuffie wireless a cancellazione del rumore Momentum 3 con accensione/spegnimento automatico, funzionalità Smart Pause e app Smart Control – Nero In offerta a 194,99 € – invece di 399,00 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Action 2 Dual Screen Combo, Action Cam 4K con Modulo di Alimentazione, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione In offerta a 405,72 € – invece di 519,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Mini 2 Combo Drone Con Fotocamera 4K, Grigio In offerta a 467,22 € – invece di 599,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1.62”, Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max, Resistenza all’Acqua 5 ATM, 110+ modalità sportive, Durata Batteria 14 giorni, Versione Italiana In offerta a 40,55 € – invece di 61,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).