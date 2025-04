Snapshot, sul sito Apple artisti, attori e sportivi che è possibile scoprire sui servizi della Mela

Apple ha attivato una sezione del suo sito web denominata Snapshot (istantanea), una sezione che evidenzia contenuti legati ad artisti musicali, attori e sportivi che è possibile trovare sui vari servizi della Mela.

Partendo da questa pagina viene mostrato un carosello celebrità, incluse Billie Eilish, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Ariana Grande, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Brie Larson, Shohei Ohtani, Lionel Messi, Stephen Curry, Serena Williams e altre ancora. Selezionando un artista o uno sportivo vengono mostrati vari servizi con brani, podcast, film e altro materiale che è possibile trovare sui servizi Apple (Apple Music, Apple TV e Podcast). Scegliendo, ad esempio, Dua Lipa, appare l’ultimo singolo disponibile su Apple Music, album, singoli ed EP disponibili su Apple Music, podcast nei quali si parla dell’artista, programmi su Apple TV, oltre a indicazioni quali: data di nascita, genere musicale e paese di provenienza.

Nella tagline del sito si legge: “Your favorites, at a glance. Discover more about the artists, actors, and athletes you love across Apple (“I vostri preferiti, a colpo d’occhio. Scoprite di più su artisti, attori e gli atleti che amate su Apple”).

Il design della sezione “Snapshot” è molto semplice; non è possibile effettuare ricerche e non è dato sapere se questa sezione sarà disponibile anche in altre lingue.