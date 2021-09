Solo 11€ per il vostro prossimo rasoio elettrico

Il vostro prossimo rasoi elettrico, siamo certi, sarà proprio questo ENCHEN. Costa davvero pochissimo, e non teme confronti per un taglio di capelli fai da te perfetto. Su eBay al momento si acquista a 11,89 euro, con spedizioni gratis dall’Italia. Clicca qui per comprare.

Il taglia capelli elettrico in questione è disponibili in due colorazioni, bianco e nero, così da adattarsi al meglio ai propri gusti. Davvero minimale e moderno nel design, propone una porta USB-C per la ricarica.

Permette regolazioni tramite pulsante pulsante da 0,7 a 21 mm, così da essere sempre certi di tagliare i capelli alla giusta misura, a prova di errore insomma. Da notare che incorpora le testine per il taglio in nano-ceramica, per un’esperienza assolutamente professionale e ultra silenziosa, sicura e veloce.

E’ possibile anche regolare il rasoio a due velocità, variando potenza e frequenza, con tanto di modalità standard da 4500 giri/min, e 5800 giri/min (modalità Turbo veloce) per chi ha capelli piuttosto grassi o spessi.

Supporta il sistema intelligente ESM per garantire un funzionamento ad alta velocità, prevenendo l’eventuale blocco dei capelli, ed è dotato di sicurezza nella ricarica.

Al suo interno una batteria davvero capiente da 600mAh che, come accennato, si ricarica tramite connettore universale di tipo C, dunque con supporto anche alla ricarica tramite power bank. Le testine del rasoio sono rimovibili per poter essere lavate comodamente.

Ha una potenza di 5W, si ricarica in 120 minuti, e pesa circa 142 grammi, con dimensioni contenute in 43 x 164 mm. In confezione è presente tutto l’occorrente per l’utilizzo immediato, compreso il cavo di ricarica USB.

Il rasoio elettrico ENCHEN si acquista su eBay in offerta a 11,89 euro. E’ spedito dall’Italia, e questo vi garantisce tempi di arrivo davvero brevi, e assenza di costi doganali. Le spese di spedizione sono gratis.

Clicca qui per acquistarlo.