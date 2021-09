iFixit ha smontato l’iPhone 13 Pro

iFixit – azienda specializzata nella vendita di parti di ricambio per dispositivi Apple e non solo – ha iniziato il teardown dell’iPhone 13 Pro. È stato effettuato uno smontaggio veloce nell’ambito di un evento in livestreaming e maggiori dettagli sulla procedura di smontaggio e componenti interni del dispositivo arriveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Come di consueto, è stato prima scattata una radiografia ai due dispositivi (iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max). Dalle radiografie sono visibili le batterie a “L”, magneti di stabilizzazione nei sensori della fotocamera, le minuscole schede logiche e i Taptic Engine più piccoli rispetto alla precedente generazione.

La procedura di apertura è simile a quella già vista per l’iPhone 12 Pro. Sollevato il display, sono visibili il digitizer del touch screen, il cavo che collega il display e si nota il Taptic Engine, effettivamente più piccolo rispetto a quello dell’iPhone 12 Pro. L’altoparlante auricolare, in precedenza sul retro del display, è incastonato nello chassis, elemento che dovrebbe semplificare la sostituzione del display.

Il notch è il 20% più stretto rispetto a quello dell’iPhone 12 Pro, frutto dell’integrazione del Flooud Illuminator (luce di riempimento che consente il riconoscimento anche al buio) e proiettore di punti in un singolo modulo.

Il blocco fotocamere (array) sembra simile a quello dell’iPhone 12 Pro. Sulla batteria a “L” è riportata la dicitura 11.97 Wh (superiore ai 10,78 Wh di iPhone 12), con ovvi vantaggi in termini di autonomia.

Nel momento in cui scriviamo iFixit non ha ancora terminato il teardown (qui il link con le foto e le istruzioni passo dopo passo) e non ha indicato il punteggio (da 0 a 10) dal punto di vista della riparabilità. Ad ogni modo i nuovi telefoni non sono complicati da aprire, è possibile sostituire le batterie, il display e altri elementi, motivazioni per le quali il punteggio di riparabilità non dovrebbe essere troppo basso.