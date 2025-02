Sonda Smart per giardinieri digitali a soli 5 €

Pubblicità

Andate pure a lavorare tranquilli; con la sonda Smart Tuya attualmente in sconto saprete sempre e in ogni momento se le vostre piante hanno bisogno di acqua o se quelle delicate stanno prendendo troppo Sole.

Questa soluzione non solo vi permette di tenere d’occhio l’irrigazione del vaso, del prato o dell’orto con estrema facilità e una buona precisione, ma integrandosi con gli altri sistemi domotici può anche fungere da interruttore per azionare determinate scene.

Per esempio chi già possiede un sistema di irrigazione Smart potrebbe programmare la sonda per fare in modo che, raggiunto un certo livello di umidità, viene accesa la pompa che introduce acqua nel vaso fino a che non si raggiunge il livello desiderato, così da avere la terra sempre bagnata al punto giusto.

Oppure, se viene rilevata una temperatura troppo elevata, magari azionare la chiusura delle tende Smart per mettere la pianta in ombra fino al rientro in casa.

Questi sono solo due possibili esempi. Ma anche per chi non è così “tecnologico” può comunque sfruttare la connettività di questa sonda per sapere sempre e in qualsiasi momento i livelli di temperatura e umidità della terra e, nel caso, agire di conseguenza (o avvisare chi si trova nei paraggi di aggiungere acqua o spostare la pianta all’ombra, tanto per restare negli esempi citati poc’anzi).

A differenza di molti misuratori di umidità più ingombranti presenti sul mercato, questo è progettato per essere compatto e leggero, con dimensioni di soli 15 cm di lunghezza e 3,5 cm di larghezza. Risulta così particolarmente facile da trasportare, per effettuare misurazioni ovunque si trovino le piante, senza il peso e l’ingombro di strumenti più grandi.

Si può controllare da smartphone Android e iPhone e per l’alimentazione servono 2 batterie stilo AAA (non incluse in dotazione).

Infine, come altri strumenti di questo tipo, essendo progettato per misurare l’umidità del suolo, non è adatto per essere utilizzato in vasi pieni di sola acqua, poiché questo comprometterebbe le letture e la funzionalità del dispositivo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 5 €, sia se scegliete la versione che si controlla con l’app Tuya, sia quella che supporta il protocollo Zigbee.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

