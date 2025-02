SONOFF SNZB-06P, sensore di presenza a soli 10 €

Pubblicità

I sensori di movimento? preistorici, se confrontati al SONOFF SNZB-06P che, in queste ore, potete per altro comprare in offerta speciale.

Si tratta infatti di un sensore di presenza, capace di rilevare non solo i classici movimenti ma anche appunto la semplice presenza degli esseri umani, anche quando sono perfettamente immobili, fino a 4 metri di distanza.

Nella scheda tecnica leggiamo che è persino in grado di captare i movimenti più impercettibili, come quelli legati alla respirazione o al battito cardiaco, e di conseguenza regolare il funzionamento dei dispositivi collegati in base alle varie situazioni.

Per dire: possiamo regolare l’accensione e lo spegnimento di una luce in particolare, con differenti luminosità, in base all’orario della giornata e all’attività svolta, ad esempio accendendo la luce principale di una stanza se ci stiamo muovendo oppure quella della abatjour se siamo fermi in poltrona a leggere un libro.

C’è il supporto Zigbee 3.0 perciò si integra facilmente con altre soluzioni smart ed è compatibile con i principali assistenti vocali tra cui Assistente Google e Alexa, oltre a essere controllabile tramite la piattaforma IFTTT.

Molto interessante il fatto che, anche in caso di interruzione della connessione di rete, questo sensore continuerà comunque a funzionare, beneficiando quindi del suo controllo dinamico indipendentemente dallo stato della rete.

Per quanto riguarda l’installazione, ci sono diverse opzioni di fissaggio, tra aggancio magnetico, adesivo 3M o il classico montaggio con vite. Per finire, misura 4,5 x 4,5 x 0,6 cm e pesa intorno ai 30 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 110 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere intorno ai 35 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

