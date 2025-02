Recensione Xiaomi Redmi Buds 6, low cost senza farsi mancare nulla

Pubblicità

La battaglia per conquistare il mercato degli auricolari infuria. Se al vertice della gamma vertice della gamma, dove gli Airpods Pro dominano senza veri concorrenti, sono pochi, alla base il panorama è affollatissimo e incerto. Scegliendo uno dei pochi brand riescono ad elevarsi sulla massa non si sbaglierebbe ad indicare Xiaomi come quello che conosce la formula per abbinare qualità a prezzi bassi.

Quando la casa cinese, come accade con i Redmi Buds 6 (già in vendita su Amazon) che abbiamo provato in questi giorni, presenta qualche cosa, vale sempre la pena di aprire bene gli occhi (e in questo caso anche le orecchie) superando la diffidenza che deriva dal basso costo.

Redmi Buds 6 low cost ma con ambizione

Con i Redmi Buds 6 parliamo degli entry-level che prendono il posto dei Redmi Buds 5 portando qualità e funzioni ad un livello superiore: cancellazione del rumore migliorata, doppio driver, quattro microfoni.

Il design è quello noto. Un contenitore che fa anche da caricabatterie, leggero e di piccole dimensioni, plastiche senza strafare ma di buona qualità con finitura opaca sopra e sotto e lucida lateralmente e una costruzione piuttosto sofisticata. Il coperchio ad esempio si chiude in maniera frenata, con un piacevole “clack”, l’indicatore di carica simula un LED continuo senza singoli elementi visibili.

Come sono fatti

I Redmi Buds 6 i (certificazione IP54) hanno una forma famigliare, assomigliano infatti molto agli Airpods Pro. Anche la vestibilità e la comodità sono simili. I gommini (tre taglie) hanno una qualità media e un sistema di montaggio semplificato rispetto a quello dei prodotti Apple, ma nulla di scandaloso soprattutto in rapporto al costo.

E sempre parlando di prezzo, le funzioni degli auricolari Xiomi sono sorprendentemente sofisticate. Non manca quasi nulla di prodotti molto più costosi.

Qualche esempio?

Attivazione automatica

connessione a due dispositivi

audio con effetto avvolgente

funzioni touch personalizzabili

riduzione del rumore del vento

riduzione del rumore

Più di quello che ci si attenderebbe in auricolari da 150€ che qui troviamo in auricolari da poco più di 40€.

L’applicazione Xiaomi Earbuds

Una buona parte di queste funzioni sono gestite dall’app Xiaomi Earbuds (inutile se avete un telefono Xiaomi perché integrate nel sistema operativo) per Android e iOS. Non scenderemo nei dettagli dell’applicazione, che ben strutturata e anche sofisticata per tanti aspetti. Peccato che per sfruttare alcune opzioni (uno su tutti l’aggiornamento del firmware) si richieda la registrazione con Xiaomi. Non è una pratica inusuale ma per chi è abituato a metter gli auricolari e ad usarli come succede con gli Airpods è un fastidio in più.

Proprio dall’app possiamo controllare due delle funzioni più avanzate: la qualità dell’audio (quattro preset dell’equalizzatore più la possibilità di personalizzarlo e la modalità audio avvolgente) e l’ANC.

Qualità musicale

Partendo dalla qualità musicale non si direbbe che i Redmi Buds 6 siano stati costruiti al risparmio. Come spiega Xiaomi hanno un design a doppio driver con un driver dinamico rivestito in titanio da ben 12,4 mm (negli Airpods Pro, ad esempio, è da 11mm) per le frequenze basse e medie e un driver piezoelettrico da 5,5 mm per le alte frequenze.

Messi alla prova i Redmi Buds 6, per il costo che hanno non suonano in maniera disprezzabile. Certo, tendono ad esaltare i bassi e gli alti e dimenticarsi un po’ i medi ed il suono non è particolarmente ampio, ma per un ascolto casual fanno il loro dovere.

Le cose peggiorano (audio compresso, riduzione dell’effetto palco e un suono generalmente abbastanza confuso ed innaturale nelle tonalità) quando si attivano alcune delle funzioni aggiuntive. Parliamo di ANC o uso della modalità trasparenza.

Efficacia dell’Anc

Un peccato perché la cancellazione del rumore è molto buona. Xiaomi parla di una riduzione fino al 99,6%, una misura che non è ben chiaro che cosa significhi, ma tradotta in pratica è decisamente la migliore che abbiamo sperimentato in auricolari di questo costo.

Tutti i suoni anche quelli più acuti vengono attenuati. anche grazie al buon sigillo passivo Quelli su frequenze più basse e costanti, sono quasi del tutto annullati. Chiariamoci: in generale i Redmi Buds 6 non sono paragonabili a prodotti di fascia alta, ma per un uso di pendolarismo o per in allenamento in palestra fanno decisamente il loro dovere permettendo di ascoltare musica a livelli di volume più bassi senza eccessivo disturbo dall’ambiente circostante.

Il sistema di ANC è regolabile su vari livelli e così anche la modalità trasparenza (si possono privilegiare suoni ambientali o voce) che però, al contrario della soppressione del rumore, risulta innaturale.

Autonomia da primato

Dove gli auricolari Xiaomi brillano è nell’autonomia. Il produttore parla di 10 ore senza ANC e di sei ore e mezza con la riduzione del rumore attivato. Una soglia importante che da quel che abbiamo constatato (al test con ANC spento poco meno di 10 ore) sono rispettati.

La custodia sempre secondo Xiaomi è in grado di ricaricare tre volte gli auricolari, questo porta ad oltre 40 ore l’autonomia complessiva. Un dato decisamente impressionante e largamente superiore alla media.

Conclusioni

In conclusione possiamo dire che i I Redmi Buds 6 sono auricolari economici e che come tali non ci permettono di fissare troppo in alto le aspettative ma in rapporto al costo sono però un prodotto molto consigliabile.

La riproduzione musicale con ANC disattivato è buona, la soppressione del rumore molto efficace. Sono comodi e offrono elevati comfort e stabilità. L’autonomia è tra le migliori che abbiamo mai sperimentato in auricolari full wireless in custodie tanto piccole.

Per questo, nonostante la percepibile riduzione della qualità del suono quando si attiva la soppressione attiva del rumore, il principale difetto di questi auricolari, non possiamo che raccomandarne l’acquisto a chi vuole ottimizzare al massimo i soldi spesi.

Prezzo e acquisto

Gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 6 sono in vendita nei grandi negozi e anche su Amazon. Il prezzo ufficiale è di 42,99 € ma è possibile già adesso comprarle in sconto.