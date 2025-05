Sonos Era 100 speaker Wi-Fi e Airplay, solo 187 €

Il nuovo speaker Sonos Era 100 è disponibile a un prezzo speciale: grazie a questo sconto a 187,68€ su Amazon, si risparmiano quasi 100€ rispetto al listino ufficiale di 279€.

Il Sonos Era 100 è uno speaker wireless compatto ma estremamente potente, pensato per offrire un audio stereo ricco e dettagliato, con bassi profondi e alti cristallini. Grazie al design raffinato e minimalista, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia moderno che classico.

La connessione Wi-Fi permette di trasmettere musica ad alta qualità da servizi come Spotify, Apple Music e Amazon Music su distanze molto più ampie di quelle permesse dal Bluetooth e con fedeltà più elevata. Grazie a questa tecnologia à anche compatibile con Airplay per una connessione immediata e trasparente con i dispositivi Apple

Integra anche la connessione Bluetooth integrato per la massima compatibilità anche con dispositivi non collegati alla rete domestica.

Dal punto di vista pratico, questo speaker è ideale per chi desidera un suono potente in spazi piccoli o medi, come il soggiorno, la camera da letto o lo studio.

Il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Sonos Voice Control permette di gestire la musica, regolare il volume e ottenere informazioni utili senza toccare lo smartphone. Inoltre, la compatibilità con Trueplay ottimizza automaticamente l’audio in base alla stanza, offrendo sempre la migliore esperienza sonora possibile.

Considerando il prezzo di listino di 279€, il prezzo attuale di 187,68€ su Amazon rappresenta un’occasione conveniente, soprattutto se confrontato con altri speaker premium della stessa fascia, spesso meno versatili o privi di funzionalità avanzate come il controllo vocale e la regolazione automatica del suono.

Si tratta di un prezzo minimo molto interessante, anche considerando che nelle precedenti campagne sconto il dispositivo era sceso al massimo a circa 214 euro. Si tratta del prezzo di un buon speaker con solo Bluetooth