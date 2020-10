Soundtrap Capture, nuova app musicale di Spotify per registrazioni collaborative su iPhone e iPad

Soundtrap ha presentato Soundtrap Capture, indicata come “un’app mobile collaborativa” per la registrazione e la creazione musicale all’insegna della mobilità. Dedicata a musicisti e artisti, la nuova app è uno strumento interattivo di semplice uso che permette di collaborare in tempo reale e di registrare audio di qualità elevata sempre e ovunque, seguendo l’ispirazione.

“Questa nuova app è dedicata al 100% alla creatività, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, mentre si cammina per strada, si beve un caffè al bar o durante le registrazioni in studi professionali, permette agli artisti di collaborare e di creare, subito e ovunque”, riferisce Per Emanuelsson, direttore di Soundtrap presso Spotify.

Tra le funzionalità di rilievo dell’app: livelli multi-traccia, la possibilità di collaborare con i creatori invitando più persone al progetto, lo storage “live” con la sincronizzazione e backup sui vari dispositivi. Prima della fine dell’anno è previsto un aggiornamento che consentirà il trasferimento tra l’app Soundtrap Capture app e Soundtrap Studio, tra app desktop e mobile.

Soundtrap Capture è stata sviluppata con la collaborazione di artisti del settore musicale, con l’obiettivo di permettere di non perdere l’ispirazione, memorizzando i primi tratti di una melodia, il primo verso di una canzone, un particolare riff di chitarra, ecc.Soundtrap Capture richiede iOS 11 o seguenti, è compatibile con iPhone, iPad, e iPod touch e si scarica gratis dall’App Store.