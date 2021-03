AirPods e Beats: Apple ha dominato il 2020 con i dispositivi audio

Nel 2020 Apple ha spedito circa 108,9 milioni di dispositivi nella categoria “smart personal audio”, dato che include AirPods e cuffie Beats (marchio di proprietà della Casa di Cupertino). È l’indicazione che arriva da dati pubblicati dalla società Canalys e riportati da Macrumors.

I numeri in questione sono in salita di quasi il 30% rispetto agli 84 milioni di dispositivi spediti nel 2019, con Apple che vanta il 25,2% di quota di mercato. La Mela domina nel settore e Samsung e l’azienda che tallona più da vicino Apple tra i produttori di dispositivi audio con 38,3 milioni di auricolari, numero che include dati della controllata Harman (azienda acquisita nel 2016). A seguire ci sono Xiaomi, Sony e altre aziende che tallonano Apple.

La Casa di Cupertino ha visto una forte crescita nel quarto trimestre del 2020, con spedizioni stimate in 37,3 milioni di unità di auricolari con il 26,5% di market share. Nel quarto trimestre 2020 le spedizioni sono salite dal 26,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e Apple ha battuto i vari competitor con un ampio margine.

Per quanto riguarda le spedizioni di “wearable band” (smart band indossabili), Apple è il vendor dominante nel quarto trimestre 2020 con spedizioni stimate in 14,5 milioni di unità di Apple Watch, con il 25% di market share e una crescita annuale del 49,2%.

Xiaomi è il competitor più vicino ad Apple in questo settore nel trimestre in esame con 8,7 milioni di unità spedite; segue Huawei con 6,7 milioni di unità e Fitbit con 5,5 milioni di unità.

Apple ha venduto più dispositivi indossabili di tutti nel quarto trimestre 2020 ma il vendor dominante nell’anno in questione è stata Xiaomi con 37,7 milioni di unità spedite. Si stima che Apple abbia spedito nel 2020 un totale di 35,2 milioni di Apple Watch, in salita rispetto ai 27,3 milioni dell’anno precedente. Bisogna ad ogni modo ricordare che Xiaomi vende una serie di smart band con prezzi di tutti i tipi, inclusi prodotti venduti anche a meno di 30$.

I dati di Canalys sono delle stime: Apple non fornisce indicazioni specifiche sulle vendite di ‌AirPods‌, Beats e Apple Watch ma solo indicazioni generiche; il primo trimestre fiscale del 2021 (quarto trimestre del calendario civile del 2020) ha portato in dote nella categoria in questione 13 miliardi di dollari, in salita rispetto ai 10 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno.