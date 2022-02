Spotify svela canzoni e playlist più ascoltate a San Valentino

Per San Valentino Spotify rivela i dati di ascolto delle canzoni e delle playlist a cui gli innamorati in Italia non riescono a rinunciare. A tutti è capitato almeno una volta nella vita di regalare una canzone, un testo o una singola frase a qualcuno.

In Italia la canzone d’amore più ascoltata lo scorso anno nel giorno di San Valentino è stata Your Song – From Moulin Rouge Soundtrack di Alessandro Safina e Ewan McGregor, tratta dalla colonna sonora del celebre film di Baz Luhrmann, con un incremento di stream del 537% rispetto agli altri giorni, seguita da Valentine’s Day dei Linkin Park con il 374% di stream in più e San Valentino di Gigi D’Alessio, con un incremento del 707%.

Ma gli utenti non si limitano ad ascoltare le canzoni: spesso creano le proprie playlist per avere il mix giusto e il sottofondo perfetto per una serata romantica. Scopriamo quali sono i brani d’amore maggiormente inclusi nelle playlist di San Valentino in Italia. All of me di John Legend è la canzone più popolare, con gli utenti italiani che l’hanno scelta in oltre 200 playlist, seguita da Your Song di Elton John, inserita in 126 playlist e I Will Always Love You di Whitney Houston, che compare in 116 playlist.

A proposito di playlist, quali sono le più ascoltate in Italia nel giorno più romantico dell’anno? Al primo posto c’è Amore Davvero con 1,6 milioni di stream, seguita da Canzoni Tristi (ebbene sì, l’amore fa anche soffrire) con 1,2 milioni e Romantic Ballads con circa 361 mila streams. Di seguito riportiamo le top 10 delle canzoni e delle playlist più ascoltate su Spotify in Italia in occasione di San Valentino.

Classifica delle canzoni più ascoltate in Italia nel giorno di San Valentino:

Alessandro Safina e Ewan McGregor – Your Song – From “Moulin Rouge” Soundtrack Linkin Park – Valentine’s Day Gigi D’Alessio – San Valentino Alessio – San Valentino Luther Vandross e Mariah Carey – Endless Love (with Mariah Carey) Kacey Musgraves – Golden Hour The Beatles – Something – 2019 Mix Anna Kendrick, Justin Timberlake – True Colors – Film Version Stephanie Poetri – I Love You 3000 Lara Fabian – Je T’aime

Classifica delle canzoni più incluse nelle playlist:

John Legend – All of Me Elton John – Your Song Whitney Houston – I Will Always Love You Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing – From “Armageddon” Soundtrack Ed Sheeran – Thinking out Loud Sam Smith – Stay With Me Ed Sheeran – Perfect Little Mix – Shout Out to My Ex Olivia Rodrigo – drivers license Ariana Grande – thank u, next

Classifica delle playlist più ascoltate:

Amore Davvero Canzoni Tristi Romantic Ballads Love Ballads An Elegant Affair Broken Heart Alone Again The Most Romantic Songs in the World 80s Love Songs 10s Love Songs

