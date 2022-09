Stampanti 3D e incisori laser a partire da $ 99 col Back to School di LONGER

Se volete comprare una stampante 3D o una macchina ad incisione laser sappiate che fino al 30 settembre avete la possibilità di approfittare della campagna Back To School di LONGER che propone in offerta diversi modelli di una e dell’altra.

Le stampanti 3D oggi sono popolarissime: chiunque, anche senza chissà quale esperienza con i software di costruzione tridimensionale, può facilmente realizzare giocattoli e costruzioni in plastica anche da montare, come parti di ricambio e simili, approfittando delle migliaia di progetti disponibili gratuitamente online.

Anche le macchine ad incisione laser sono in ascesa, in quanto anche qui con un minimo di preparazione è possibile personalizzare oggetti di qualsiasi materiale, dal legno al PVC, al cartone e via dicendo.

Strumenti di questo genere piacciono sempre di più e vengono impiegate persino nelle scuole, ma anche in casa consentono di coltivare i propri hobby e stimolano lo sviluppo del pensiero.

LONGER RAY5

Tra le prime macchine ad incisione laser lanciate sul mercato c’è la LONGER RAY5, recentemente aggiornata con un laser a impulsi continui da 10 Watt e tecnologia a doppio raggio che gli consente di tagliare tavole in legno massello da 20 mm oppure in acrilico da 30 mm.

Nonostante tutta questa potenza è anche una macchina molto sicura: è infatti dotato di un rilevatore di fiamma che spegne automaticamente la macchina in caso di incendio e attiva un allarme acustico. Inoltre presenta un sistema di protezione antiribaltamento e una copertura in acrilico ignifuga.

Funziona sia con Mac che con Windows, in alternativa monta uno schermo touch da 3,5 pollici che permette di gestire tutto in offline.

Il prezzo di listino è di 629,99 dollari ma attualmente viene promossa a 559,99 dollari. Con lo sconto Back To School si risparmiano 50 dollari e il prezzo finale è quindi di 509,99 dollari. Il pacchetto include sia il modulo laser da 10 Watt che quello da 5 Watt, e 77 pezzi di vario materiale per cominciare subito con le prime incisioni. Chi vuole può poi acquistare separatamente un tavolo da lavoro con superficie a nido d’ape con rullo rotante laser incorporato a 99,98 dollari, anche qui con un risparmio di 20 dollari sul prezzo iniziale.

LONGER LK5 PRO

Per quanto riguarda invece le stampanti 3D, è risaputo che maggiore è l’area di stampa e più alto sarà il prezzo per comprarla. Tuttavia fa eccezione LONGER LK5 PRO, che stampa all’interno di un’area di 30 x 30 x 40 centimetri e costa 299 dollari, uno dei prezzi più bassi sul mercato per stampanti di questo tipo.

Per il 90% arriva a casa già montata, quindi metterla in opera appena arriva sarà questione di pochi minuti. Usa poi doppie aste inclinate con struttura triangolare promettendo così una migliore qualità di stampa. Usa il processore TMC2208 che rende il funzionamento particolarmente silenzioso ed è sviluppata con una scheda madre open source in modo tale da poter aggiungere parti di ricambio accessorie, come il BLTouch per il livellamento automatico o il Marlin 2.X per i test.

E’ inoltre dotata di schermo touch a colori da 4.3 pollici dal quale poter controllare tutto il processo di stampa con facilità.

Il prezzo di listino è di 389,99 dollari ma attualmente viene promossa a 329,99 dollari. Con l’offerta Back To School si ottiene un ulteriore sconto di 30 dollari che porta il prezzo a 299,99 dollari. A tal proposito segnaliamo anche che il pacco di filamento PLA da 3 Kg è scontato a 69,28 dollari, con un ulteriore risparmio di 29,69 dollari.

Altri sconti

Oltre a queste due macchine, trovate in offerta anche altri prodotti come Orange 30, la stampante 3D in resina proposta a soli 149 dollari; la stampante 3D LK4 PRO, che è la versione precedente della LK5 PRO, a 199 dollari; Cube 2, una stampante piccolissima in promozione a 99 dollari.

Potete dare uno sguardo a tutte le offerte in corso per il Back To School di LONGER partendo da questa pagina.