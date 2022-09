BLUETTI AC500 & B300S, la stazione di alimentazione modulare per la casa su kickstarter

AC500 e B300S sono i due nuovi sistemi di alimentazione espandibile presentati da BLUETTI, attualmente in fase di raccolta fondi su Kickstarter. Tra le prerogative, quella di cambiare il modo in cui si sfrutta l’energia solare.

I due sistemi sono progettati per aiutare gli utenti a superare le interruzioni di corrente, rimanere connessi a un’energia illimitata, sia in casa, ma anche in mobilità.

Si tratta di un’ottima soluzione per superare la eventuali carenze di energia e risparmiare sulle bollette elettriche. Integrato alla rete domestica da un interruttore in caso di interruzione della corrente, o un uso regolare, il sistema AC500 può sicuramente ridurre le spese per l’elettricità.

Rispetto alle unità all-in-one, il design modulare riduce notevolmente le dimensioni e il peso complessivi senza perdere flessibilità. AC500 è modulare al 100% e può accettare fino a 6 pacchi batteria di espansione B300S (3.072 Wh ciascuno), per una capacità complessiva di 18.432 Wh. In questo modo si riusciranno al alimentare le esigenze di base di tutta la famiglia per interi giorni. Oltre a B300S, AC500 è compatibile con un massimo di 4 batterie B300 (3.072 Wh ciascuna).

Essendo il primo generatore solare con una potenza di uscita continua di 5.000 W, AC500 consente di far funzionare più dispositivi elettronici contemporaneamente e anche di far funzionare senza sforzo apparecchi pesanti, inclusi condizionatori d’aria, stufe, forni, macchine da taglio, e altro ancora.

La “Funzione di collegamento a fase divisa” consente di combinare due unità AC500 (con almeno 2 * B300S o B300) per una potenza di uscita di 10 KW se integrate nella rete domestica; oppure 7.200 W di BLUETTI P030A Fusion Box, venduto separatamente.

AC500 è dotato di 16 uscite per risultare compatibile con il 99% dei dispositivi, così da sbarazzarsi anche di adattatori. Oltre a L14-30 e TT-30, il NEMA 14-50R da 50 A, con una potenza di 5000 W, è appositamente progettato per viaggiatori in camper.

Per quanto concerne i tempi di ricarica, con la presa a muro e i pannelli solari collegati, il sistema AC500 supporta una velocità di ingresso fino a 8.000 W, che richiede almeno 2 pacchi B300S.

E’ possibile controllare il sistema AC500 a distanza ravvicinata o da remoto, potendo controllare il consumo di energia da qualsiasi luogo con l’app BLUETTI. All’interno il sistema gode di celle della batteria LiFePO4 con una durata di oltre 10 anni e l’apparecchio ha una temperatura di esercizio che permette il funzionamento anche a -20 e -40 ℃.

Se volete acquistarne una, il link Kickstarter da seguire è direttamente questo.