Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » Strisce LED a partire da 1 € per prepararsi al Natale
OfferteOfferte Hardware

Strisce LED a partire da 1 € per prepararsi al Natale

Di Pubblicità
Strisce LED a partire da 1 € per prepararsi al Natale - macitynet.it

Per aggiungere un tocco di colore e atmosfera alla vostra casa vi basta spendere 1 €, quello che con l’offerta attualmente in corso vi permette di acquistare una striscia LED lunga 2 metri.

C’è anche da 5, 10, 20 e 30 metri, in modo da scegliere la lunghezza che più fa comodo (volendo si possono anche tagliare, perdendo però la parte tolta), e si installa facilmente ovunque grazie al retro adesivo. Dal soggiorno alla camera da letto, fino a piccoli ambienti come postazioni PC o angoli TV, potete mettere una luce senza difficoltà anche su su pareti, mobili, mensole o dietro agli schermi.

Il controllo avviene tramite app per smartphone o telecomando (in dotazione) e da qui è possibile modificare non solo la tonalità della luce, ma anche l’intensità e gli effetti visivi. La luce è dimmerabile e c’è la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori in modo da adattare l’effetto finale al contesto del momento.

Strisce LED a partire da 1 € per prepararsi al Natale - macitynet.it

C’è la funzione di sincronizzazione con la musica con cui far reagire le luci al ritmo dei brani riprodotti e creando un effetto dinamico per Natale e feste tra amici. Si alimenta tramite spina USB-A e quindi possono essere collegate anche a PC, TV e powerbank senza bisogno di prese dedicate.

Visto il periodo queste strisce LED possono essere anche una buona idea per addobbare casa in tempo per Natale, senza ricorrere a soluzioni costose o più complesse. Non solo per abbellire l’albero ma magari anche il balcone, le pareti e le finestre.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Strisce LED a partire da 1 € per prepararsi al Natale - macitynet.it

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Govee ad IFA 2025 con Backlight 3 Pro, Tende LED e lampade potenziate e Matter - macitynet.it

Da Govee sconto fino al 50% su le lampade, strisce e luci per interno esterno e festività

Illuminate ogni ambiente con stile: la guida definitiva alle soluzioni smart di Govee per la Festa delle Offerte Prime e per le festività
Articolo precedente
VMware Fusion versione 25H2 supporta virtualizzazione macOS Tahoe sui Mac Intel

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.