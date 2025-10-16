Strisce LED a partire da 1 € per prepararsi al Natale

Per aggiungere un tocco di colore e atmosfera alla vostra casa vi basta spendere 1 €, quello che con l’offerta attualmente in corso vi permette di acquistare una striscia LED lunga 2 metri.

C’è anche da 5, 10, 20 e 30 metri, in modo da scegliere la lunghezza che più fa comodo (volendo si possono anche tagliare, perdendo però la parte tolta), e si installa facilmente ovunque grazie al retro adesivo. Dal soggiorno alla camera da letto, fino a piccoli ambienti come postazioni PC o angoli TV, potete mettere una luce senza difficoltà anche su su pareti, mobili, mensole o dietro agli schermi.

Il controllo avviene tramite app per smartphone o telecomando (in dotazione) e da qui è possibile modificare non solo la tonalità della luce, ma anche l’intensità e gli effetti visivi. La luce è dimmerabile e c’è la possibilità di scegliere tra 16 milioni di colori in modo da adattare l’effetto finale al contesto del momento.

C’è la funzione di sincronizzazione con la musica con cui far reagire le luci al ritmo dei brani riprodotti e creando un effetto dinamico per Natale e feste tra amici. Si alimenta tramite spina USB-A e quindi possono essere collegate anche a PC, TV e powerbank senza bisogno di prese dedicate.

Visto il periodo queste strisce LED possono essere anche una buona idea per addobbare casa in tempo per Natale, senza ricorrere a soluzioni costose o più complesse. Non solo per abbellire l’albero ma magari anche il balcone, le pareti e le finestre.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

