Dirigenti occidentali esterrefatti dalla potenza industriale cinese

Dirigenti occidentali in ambito automotive ed energie rinnovabili che hanno recentemente visitato la Cina sono rimasti esterrefatti da quello che hanno visto a livello di produzione automatizzata, al punto da riferire che il Dragone potrebbe rapidamente lasciare indietro le nazioni occidentali in particolare sul versante veicoli elettrici.

“Siamo in competizione globale con la Cina e non solo per quanto riguarda i veicoli elettrici”, ha riferito lo scorso mese il CEO di Ford al sito The Verge. “Se perdiamo questa battaglia, non abbiamo un futuro in Ford”. Alcune aziende stanno rinunciando del tutto a nuove iniziative ed Andrew Forrest, il fondatore di Fortescue (società mineraria) ha riferito che dopo un suo viaggio in Cina ha deciso di abbandonare l’idea di produrre propulsori EV “in casa”, rendendosi conto dell’impossibilità di tenere testa ai cinesi. “Non ci sono persone, tutto è robotizzato” ha spiegato al Telegraph. E ancora: “Abbiamo visitato una fabbrica buia che produce un numero astronomico di telefoni cellulari. “Il processo era così automatizzato che non c’erano lavoratori addetti alla produzione, solo un piccolo numero di persone era presente per garantire il corretto funzionamento dell’impianto”.

Le luci accese in fabbrica sono inutili

Altri dirigenti hanno riferito di itinerari in “fabbriche che lavorano al buio”, dove non è necessario neanche tenere accese le luci dal momento che la maggior parte del lavoro è svolto tutto il giorno da robot. “Avverti direttamente la sensazione di cambiamento con la competitività della Cina passata dai tempi dei sussidi governativi e paghe basse a un numero enorme di ingegneri altamente qualificati e istruiti che innovano come matti”, spiega Greg Jackson, CEO di Octopus, fornitore di energia britannico. Secondo recenti dati dell’International Federation of Robotics, la Cina ha all’attivo un numero di robot che è immensamente superiore a tutti i robot industriali presenti in Germania, Stati Uniti e Regno Unito. Già nel 2022 era emerso che quasi la metà dei robot industriali che esistono nel mondo, si trova in Cina.

