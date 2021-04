La stufetta elettrica Xiaomi con Alexa è in sconto su Amazon

Se l’arrivo della bella stagione certamente non fa venire alla mente l’acquisto di una stufa elettrica, è bene anche pensare che proprio in questo periodo si trovano le offerte migliori: tra queste Xiaomi propone la sua Mi Smart Space Heater S, una stufetta che non rinuncia naturalmente allo stile e ad un’estetica moderna, con possibilità di controllo smart, tramite app o assistente vocale Alexa.

Tra i tanti prodotti Xiaomi facenti capo all’ecosistema della smart Home, Mi Smart Space Heater S è una stufetta elettrica che raggiunge i 2.200w, con la quale si potrà riscaldare immediatamente un ambiente fino a 46 mq. Il pregio del dispositivo è quello di riscaldare immediatamente una stanza, senza dover aspettare ore, come magari accade con un sistema di riscaldamento tradizionale. Si pensi, ad esempio, al suo utilizzo in bagno, quando si vuole scaldare l’ambiente velocemente, magari prima di una doccia o un bagno rilassante.

Xiaomi Mi Smart Space Heater S si pone l’obiettivo di diffondere il calore in modo uniforme, e risulta anche abbastanza silenziosa. Quello che più attirerà i nativi digitali, però, è la sua capacità di controllo smart. Ed infatti, sarà possibile gestirla tramite app su smartphone, grazie al fatto che si tratta di una stufa collegata al Wi-Fi. In questo modo sarà possibile decidere per quanto tempo lasciarla accesa, oppure alzare e abbassare la temperatura con un paio di tocchi a schermo. Non solo, supporta anche i comandi vocali Alexa.

Mi Smart Space Heater S propone 6 livelli di temperatura, vanta anche un design moderno, rigorosamente in bianco, con angoli arrotondati, piedini antiscivolo e un peso di circa 5,7 kg, che la rendono facile da trasportare, magari per spostarla da una stanza all’altra. Non manca anche la certificazione di impermeabilità IPX4.

Prezzi e disponibilità stufetta Xiaomi

Mi Smart Space Heater S è già disponibile in Italia e la si può acquistare su Amazon con 25 euro di sconto a 74,99 euro. Il link per l’acquisto è il seguente.

