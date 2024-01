Il Wi-Fi 7 è ufficiale, con vantaggi anche per futuri dispositivi Apple

L’International Wi-Fi Alliance, organizzazione che si occupa di standard che riguardano la banda larga senza fili, ha ufficialmente introdotto il Wi-Fi 7, standard che vanta nuove funzionalità con migliorie in termini di performance e connettività rispetto alle generazioni precedenti.

I dispositivi certificati Wi-Fi 7 offrono throughput ad alte prestazioni, supportano il Multi-Link Operation (MLO) per la connessione a più bande Wi-Fi contemporaneamente (6GHz, 5GHz e 2,4GHz), e raddoppiano la larghezza di banda del canale delle generazioni precedenti arrivando a velocità di picco fino a 46 Gbps.

La velocità consentita dal nuovo standard (qui i dettagli) permetterà l’uso in ambiti quali visori AR/VR/MR, gaming, lavoro ibrido, training 3D immersivo, IoT industriale, automotive e altri ancora, dove sono richieste velocità elevate e latenze ridotte.

Futuri Smartphone, computer e tablet con chip WiFi 7 (compresi futuri dispositivi di Apple come iPhone e iPad) potranno raggiungere velocità fino a 5Gbps. La Wi-Fi Alliance prevede una rapida adozione del nuovo standard, con un ampio ecosistema che si prevede includerà 233 milioni di dispositivi entro il 2024, per arrivare a 2,1 miliardi di dispositivi entro il 2028.

I primi dispositivi che sfrutteranno lo standard Wi-Fi 7 sono: smartphone, computer, tablet e access point (AP), visori per Realtà Virtuale / Aumentata e altre tipologie di terminali lato utente.

Tra le caratteristiche del Wi-Fi 7, l’uso dello spettro 1,2GHz nella banda 6GHz che rende possibile la fruizione di canali 320 MHz, e peculiarità che consentono a più router di operare in quartieri congestionati.

Già ora aziende come Netgear, TP-Link e altre ancora propongono router Wi-Fi 7, progettati per sfruttare tutte le innovazioni del nuovo standard, inclusa la banda da 6 GHz che elimina le interferenze create dai dispositivi di vecchia generazione. I tre canali aggiuntivi a 320 MHz consentono più trasmissioni simultanee alla massima velocità possibile. Una tecnologia denominata 4K-QAM offre velocità di trasmissione teoriche superiori del 20% rispetto a 1024-QAM, miglioramenti che garantiscono una connettività wireless veloce e affidabile, consentendo agli utenti di usufruire di connessioni Wi-Fi ad alta velocità, a bassa latenza e stabili per ogni dispositivo.