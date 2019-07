Su Amazon Mac mini al prezzo più basso di sempre: 753 €

Un Mac mini al prezzo in assoluto più basso, 753 euro? Lo trovate su Amazon che, come accade da qualche tempo a questa parte, propone ogni giorno qualche interessante offerta per il mondo Apple.

La macchina in ribasso di prezzo è quella entry level, con processore quad-core a 3,6GHz

Archiviazione 128GB, 8GB di memoria DDR4 a 2666MHz, Intel UHD Graphics 630. Si tratta dellla versione 2018 presentata qualche mese fa e che Macitynet ha provato qui in una configurazione un po’ diversa per quanto riguarda RAM e capacità del disco fisso.

Questo Mac su Apple Store costerebbe 919 euro. Amazon vi offre la possibilità di preordinarlo al prezzo di 753,22. grazie all’effetto combinato di uno sconto nel listino e di uno sconto nel carrello di ben 131,78 euro. Si tratta di un ribasso del 18%.

È sempre opportuno ricordare che Amazon sconta i prodotti spesso per breve tempo e non è detto che i prezzi segnalati possano perdurare. Se vi interessano le macchine che segnaliamo in sconto e il prezzo è per voi parimenti interessante, vi conviene comprare subito.

