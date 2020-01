Sul telecomando dei televisori Hisense arriva il tasto RaiPlay

Per guardare RaiPlay su un televisore Hisense del 2020 non c’è bisogno di entrare nella sezione Smart del TV, cercare l’app e cliccarla. L’azienda infatti ha dedicato un tasto specifico del telecomando alla piattaforma di streaming delle reti nazionali italiane, semplificando così l’accesso al servizio.

Questa piccola rivoluzione, come dicevamo, avviene su tutti i telecomandi dei nuovi televisori a marchio Hisense che sono in commercio a partire dal 2020. In questo modo, come già accade sui telecomandi di alcuni televisori che includono i tasti dedicati – tra gli altri – per Netflix e YouTube, questi modelli consentiranno ai clienti italiani di accedere a RaiPlay semplicemente premendo il tasto dedicato, a prescindere dall’attività in corso.

Che si stia guardando un film sul digitale terrestre, una serie TV su Amazon Prime Video o un documentario via satellite, basta premere un pulsante per accedere alla programmazione, live e on-demand, della piattaforma Rai. Chiaramente non manca il supporto per il collegamento satellitare e per il digitale terrestre DVB-T2, per il quale è possibile richiedere uno sconto sull’eventuale acquisto a patto che vengano rispettate queste condizioni.

Per quanto riguarda invece RaiPlay, si tratta della piattaforma digitale della Rai, che prevede un’offerta di contenuti dedicati al pubblico digitale come VivaRaiplay! lo show esclusivo di Fiorello, un catalogo di titoli in modalità on-demand e le dirette dei 14 canali Rai.

Su RaiPlay è sempre disponibile un ampio catalogo di fiction, film, programmi TV, serie, cartoni animati, documentari, spettacoli teatrali, concerti e i contenuti Rai che hanno fatto la storia della televisione, da guardare dove e quando si vuole perfino su TV, smartphone, tablet e PC dall’interfaccia web o scaricando la relativa applicazione.

