Festa Prime, SwitchBot S20 Robot con lavapavimenti compatibile Matter e Apple Home a 519,99€

Su Amazon è in sconto SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, un modello di fascia alta con funzioni avanzate di pulizia e compatibilità con gli ecosistemi smart più diffusi. Il prezzo scende a 519,99€ rispetto ai 699,99€ di listino.

Aspirazione potente e lavaggio intelligente

SwitchBot S20 combina un sistema di aspirazione da 6.500 Pa con un lavapavimenti a controllo elettronico. La spazzola flottante centrale si adatta a diverse superfici, rimuovendo polvere e detriti anche da tappeti a pelo medio. Il serbatoio da 4 litri nella stazione di ricarica gestisce in modo automatico sia lo svuotamento della polvere che il riempimento e lo scarico dell’acqua pulita, riducendo la manutenzione manuale per settimane. L’app SwitchBot Home permette di regolare aspirazione, quantità d’acqua e percorsi stanza per stanza.

Navigazione LiDAR 3D e riconoscimento preciso degli oggetti

La tecnologia di navigazione LiDAR 3D mappa l’ambiente con grande precisione, riconoscendo ostacoli, mobili e dislivelli. Il robot crea mappe dettagliate multi-piano e consente di impostare zone vietate o aree di pulizia mirata. È dotato di sensori anticaduta e antiurto, e si adatta automaticamente al tipo di superficie grazie al riconoscimento intelligente dei materiali. Il sistema calcola in tempo reale i percorsi ottimali per ridurre tempi e consumi energetici, garantendo copertura completa anche di ambienti complessi.

Compatibilità Matter e integrazione con Apple Home

Uno dei punti di forza del SwitchBot S20 è la compatibilità con lo standard Matter, che consente l’integrazione diretta con Apple Home, Google Home, Alexa e SmartThings senza bisogno di hub aggiuntivi. Ciò significa che potete avviare o interrompere la pulizia, controllare la modalità di lavaggio o verificare lo stato del dispositivo direttamente dall’app Casa di Apple o con comandi vocali Siri. Questo approccio multi-piattaforma lo rende uno dei pochi robot aspirapolvere lavapavimenti del 2025 pienamente interoperabili con l’ecosistema smart di Apple.

Autonomia elevata e gestione automatica della stazione

La batteria da 5.200 mAh offre fino a 250 minuti di autonomia, sufficiente per pulire oltre 200 m² con una sola carica. Quando l’energia è bassa, il robot torna alla base per ricaricarsi e riprende la sessione dal punto interrotto. La stazione automatica gestisce anche il lavaggio dei panni e l’asciugatura a caldo per evitare odori o muffe. È possibile programmare cicli di manutenzione automatici e ricevere notifiche sullo stato dei serbatoi o del filtro HEPA direttamente sull’app.

A 519,99€ invece di 699,99€, SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti è disponibile su Amazon con 180€ di sconto, dotato di compatibilità Matter, integrazione Apple Home e stazione di svuotamento e lavaggio automatico.

