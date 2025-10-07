Festa Prime, Tineco iFloor 3 Breeze Plus aspirapolvere lavapavimenti in sconto a solo 199€

Su Amazon è in offerta Tineco iFloor 3 Breeze Plus, l’aspirapolvere lavapavimenti cordless pensato per la pulizia quotidiana di pavimenti duri. Il prezzo scende a 199€ invece di 339€, con funzione di aspirazione e lavaggio simultanei e tecnologia di autopulizia automatica.

Aspirazione e lavaggio in un solo passaggio

Tineco iFloor 3 Breeze Plus unisce aspirazione e lavaggio in un unico movimento, eliminando polvere, peli e liquidi in una sola passata. Il rullo rotante ad alta velocità pulisce efficacemente pavimenti in legno, piastrelle e vinile, mentre la tecnologia di separazione mantiene l’acqua pulita distinta da quella sporca. I serbatoi da 0,6 litri (pulita) e 0,5 litri (di scarto) assicurano sessioni di pulizia complete e igieniche.

Design cordless e sistema autopulente

Il motore brushless offre una potenza costante e un funzionamento silenzioso. Il sistema Self-Cleaning One-Touch pulisce automaticamente rullo e tubo interno con acqua corrente, evitando manutenzione manuale. Con un peso di 4,2 kg, è facile da manovrare anche sotto mobili e negli angoli. La base di ricarica funge da supporto di asciugatura e stazione di rimessaggio, mantenendo il dispositivo pronto per l’uso quotidiano.

Display LED e autonomia fino a 25 minuti

Il display LED mostra lo stato della batteria, dei serbatoi e delle modalità di utilizzo. L’autonomia di 25 minuti consente di pulire superfici fino a 70 m² con una sola carica. La regolazione automatica del flusso d’acqua adatta l’umidità al tipo di pavimento, evitando eccessi su parquet o superfici delicate. Tutti i componenti principali sono smontabili e lavabili per una manutenzione semplice.

Accessori inclusi e funzioni pratiche

Nella confezione sono inclusi detergente Tineco, filtro di ricambio, base di ricarica e strumento per la pulizia del rullo. È ideale per la gestione quotidiana di sporco umido, residui alimentari e peli di animali domestici. Il design ergonomico e il funzionamento cordless riducono l’ingombro e migliorano la maneggevolezza rispetto ai modelli cablati.

Proposto a 199€ invece di 339€, Tineco iFloor 3 Breeze Plus è disponibile su Amazon con 140€ di sconto, ottima occasione per avere un accessorio che consente pulizia completa, autonomia elevata e sistema autopulente integrato.

