Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Festa Prime, Tineco iFloor 3 Breeze Plus aspirapolvere lavapavimenti in sconto a solo 199€
OfferteSconti speciali

Festa Prime, Tineco iFloor 3 Breeze Plus aspirapolvere lavapavimenti in sconto a solo 199€

Di Pubblicità
Tineco iFloor 3 Breeze Plus aspirapolvere lavapavimenti in sconto a solo 199€ - macitynet.it

Su Amazon è in offerta Tineco iFloor 3 Breeze Plus, l’aspirapolvere lavapavimenti cordless pensato per la pulizia quotidiana di pavimenti duri. Il prezzo scende a 199€ invece di 339€, con funzione di aspirazione e lavaggio simultanei e tecnologia di autopulizia automatica.

Aspirazione e lavaggio in un solo passaggio

Tineco iFloor 3 Breeze Plus unisce aspirazione e lavaggio in un unico movimento, eliminando polvere, peli e liquidi in una sola passata. Il rullo rotante ad alta velocità pulisce efficacemente pavimenti in legno, piastrelle e vinile, mentre la tecnologia di separazione mantiene l’acqua pulita distinta da quella sporca. I serbatoi da 0,6 litri (pulita) e 0,5 litri (di scarto) assicurano sessioni di pulizia complete e igieniche.

Design cordless e sistema autopulente

Il motore brushless offre una potenza costante e un funzionamento silenzioso. Il sistema Self-Cleaning One-Touch pulisce automaticamente rullo e tubo interno con acqua corrente, evitando manutenzione manuale. Con un peso di 4,2 kg, è facile da manovrare anche sotto mobili e negli angoli. La base di ricarica funge da supporto di asciugatura e stazione di rimessaggio, mantenendo il dispositivo pronto per l’uso quotidiano.

Tineco iFloor 3 Breeze Plus aspirapolvere lavapavimenti in sconto a solo 199€ - macitynet.it
L’autonomia di 25 minuti consente di pulire superfici fino a 70 m² con una sola carica

Display LED e autonomia fino a 25 minuti

Il display LED mostra lo stato della batteria, dei serbatoi e delle modalità di utilizzo. L’autonomia di 25 minuti consente di pulire superfici fino a 70 m² con una sola carica. La regolazione automatica del flusso d’acqua adatta l’umidità al tipo di pavimento, evitando eccessi su parquet o superfici delicate. Tutti i componenti principali sono smontabili e lavabili per una manutenzione semplice.

Accessori inclusi e funzioni pratiche

Nella confezione sono inclusi detergente Tineco, filtro di ricambio, base di ricarica e strumento per la pulizia del rullo. È ideale per la gestione quotidiana di sporco umido, residui alimentari e peli di animali domestici. Il design ergonomico e il funzionamento cordless riducono l’ingombro e migliorano la maneggevolezza rispetto ai modelli cablati.

Proposto a 199€ invece di 339€, Tineco iFloor 3 Breeze Plus è disponibile su Amazon con 140€ di sconto, ottima occasione per avere un accessorio che consente pulizia completa, autonomia elevata e sistema autopulente integrato.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Gratis Xbox Cloud Gaming con pubblicità, Microsoft ce l’ha già

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.