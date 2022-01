T-BAO T16A, monitor portatile da 15″ gamma colori al 100% a 148€

Se siete alla ricerca di un monitor portatile, per lavoro o hobby che sia, sappiate che Tbao T16A è quel che fa al caso vostro. Si tratta, sostanzialmente, di una versione rivista e corretta del precedente T15, che tra le altre novità e migliorie, aggiunge una gamma di colori supportata pari al 100%. Al momento l’offerta è davvero ghiotta, perché si trova in sconto flash a 148 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Resta invariata l’ampia diagonale rispetto al modello precedente, dunque sempre da 15 pollici con risoluzione Full HD. Si tratta, in sostanza, della stessa misura che si trova sui portatili più grandi, salvo rare eccezioni, e che dunque risulta essere utile e particolarmente versatile, potendo utilizzarla per lavorare in smart working, ma anche per godere di contenuti multimediali, oppure anche per il gaming.

Si tratta di un monitor con caratteristiche di sostanza. E’ una unità a 60Hz con una luminosità massima di 500cd/m² e un tempo di risposta 5 ms. Il contrasto è di 1200:1, naturalmente con un aspect ratio di 16:9.

Di particolare rilievo il fatto che gode di cornici ottimizzate, e bordi ridottissimi a 5 mm. A livello di connettività propone connessione mini HDMI, micro USB e 2 porte di tipo C. Offre, ancora un suono stereo, così da creare un’esperienza audio-visiva completa. Al suo interno è alimentata da una batteria integrata da 3000mAh , che permette di fruire per 3 ore continuative di contenuti multimediali in totale mobilità.

Dall’aspetto premium, offre anche una dotazione premium: arriva con una cover folio in pelle che permette di posizionare il display con tre diversi angoli di visualizzazione, così da poterlo posizionare stabilmente su una scrivania e, perfino, sul letto.

Compatibile con Android, iOS, macOS e Windows, misura circa 345 x 210 x 5 mm e pesa appena 800 grammi.

Attualmente in sconto flash per pochi giorni lo si paga appena 148 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.