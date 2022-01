Apple dedica la home a Martin Luther King Jr.

Apple dedica nuovamente la sua homepage alla celebrazione di Martin Luther King Jr. La citazione di quest’anno deriva da un discorso tenuto da King agli adolescenti alla Barratt Junior High School di Filadelfia nel 1967.

Questa la frase che campeggia oggi sulla pagina del sito Apple negli Stati Uniti:

Credo che possiamo trasformare gli oscuri ieri di ingiustizia in luminosi domani di giustizia e umanità

Apple commenta, spiegando che “oggi e ogni giorno onoriamo la sua vita e la sua eredità di servizio”. Nel celebre discorso da cui è ripresa questa frase, King ha chiesto agli studenti di chiedersi come pianificherebbero la loro vita.

Questo è il periodo più importante e cruciale della vostra vita. Perché ciò che fai ora e ciò che decidi ora a questa età può determinare in che modo andrà la tua vita E ogni volta che viene costruito un edificio, di solito hai un architetto che disegna un progetto. E quel progetto serve come modello, come guida, come modello, per coloro che devono costruire l’edificio. E un edificio non è ben eretto senza un progetto buono, solido e sano Ora ognuno di voi sta costruendo la struttura della propria vita, e la domanda è: se avete un progetto corretto, solido e sano

Lo stesso discorso è poi condito con elementi per l’inclusione, argomento che sta molto caro ad Apple.

Se spetta a te essere uno spazzino, spazza le strade come Michelangelo dipinge quadri. Percorri le strade come Beethoven componeva musica. Spazza strade come canta Leontyne Price prima del Metropolitan Opera e spazza strade come Shakespeare scriveva poesie. Spazza le strade così bene che tutti gli eserciti del cielo e della terra dovranno fermarsi e dire: “Qui viveva un grande spazzino che spazzava bene il suo lavoro”

Ancora, continua il discorso con consigli di vita certamente utili anche, e soprattutto, oggi:

Se non puoi essere un pino in cima alla collina, sii una macchia nella valle, ma sii la migliore piccola macchia sul lato della collina. Sii un cespuglio se non puoi essere un albero. Se non puoi essere un’autostrada, sii solo una pista. Perché non è per dimensione che vinci o fallisci. Sii il migliore di qualunque cosa tu sia

Ancora, il discorso esorta gli studenti a lavorare sempre per la libertà e la giustizia per tutti:

Credo che possiamo trasformare gli oscuri ieri di ingiustizia in luminosi domani di giustizia e umanità. Continuiamo ad andare verso la meta dell’individualità, verso la fratellanza e verso la realizzazione del sogno di comprensione e buona volontà. Nessuno ci fermi

Il WSJ riferisce che la famiglia di King guiderà una marcia a sostegno della salvaguardia dei diritti di voto per tutti, rendendo il giorno delle elezioni una festa nazionale e consentendo le schede elettorali per corrispondenza.

Il Senato dovrebbe iniziare il dibattito sulla legislazione sul voto questa settimana, ma ci si aspetta che i repubblicani blocchino il passaggio, nonostante tutti i democratici siano uniti a favore.