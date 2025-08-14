Facebook Twitter Youtube

Tablet super economico con Android 13 ora in sconto a soli 43 €

Acquistare un tablet economico può essere una scelta sensata per determinati usi, soprattutto quando il budget è molto contenuto e non si hanno grandi esigenze. Il tablet Android attualmente in sconto rientra esattamente in questa categoria: trattasi infatti di un dispositivo essenziale, pensato per chi cerca una soluzione di base con funzionalità moderne.

Dentro c’è Android 13 che vi permette di scaricare e utilizzare senza problemi app generiche distribuite tramite Play Store come YouTube, Gmail, Telegram e Google Chrome. Il supporto per due schede SIM con connessione 5G è una sorpresa, utile per chi desidera restare connesso anche in mobilità senza dipendere esclusivamente dal Wi-Fi.

Sul fronte hardware il tablet dichiara 12 GB di RAM, un numero che difficilmente corrisponde a memorie reali di fascia alta in questa fascia di prezzo. È verosimile che parte di queste specifiche siano ottimistiche, come spesso accade nei dispositivi senza un marchio riconosciuto. Lo stesso vale per il processore 10-core e per le fotocamere: una frontale da 16 MP e una posteriore da 32 MP che non garantiscono necessariamente prestazioni fotografiche all’altezza dei numeri.

La batteria da 12.000 mAh invece, se confermata, rappresenta un buon punto di forza per chi ha bisogno di lunga autonomia, anche se l’effettiva durata varia in base all’uso e all’ottimizzazione del software. Viene dichiarata una durata in standby fino a 48 ore e un tempo di utilizzo di circa 18 ore, con ricarica in 2 ore.

C’è inoltre l’ingresso jack audio da 3,5 mm per un paio di cuffie, una porta USB-C, e la memoria può essere estesa tramite scheda microSD fino a 128 GB. Il pannello dello schermo è un IPS capacitivo con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel, quindi con una visione accettabile per contenuti video o navigazione web.

Come avrete capito si tratta di un dispositivo che può avere senso in contesti ben precisi, ad esempio come tablet secondario per l’intrattenimento leggero, per bambini o come dispositivo di emergenza. La qualità costruttiva, le prestazioni reali e l’affidabilità a lungo termine non sono paragonabili a quelle di marchi affermati, tuttavia se avete un budget estremamente limitato e necessità molto basilari, allora può essere un compromesso accettabile.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 43 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

