Disponibili aggiornamenti a iOS 26.0.1, iPadOS 26.0.1, macOS Tahoe 26.0.1, watchOS 26.0.2 e altri ancora

Di Mauro Notarianni
Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 26.0.1 e iPadOS 26.0.1, primi update dei sistemi operativi di iPhone e iPad che arrivano a pochi giorni dal rilascio delle versioni definitive di iOS 26 e iPadOS 26.

Nelle note di rilascio Apple riferisce che questi update integrano importanti bug fix e aggiornamenti di sicurezza, inclusi:

  • La soluzione di problemi con WiFI e Bluetooth che in alcuni casi portava a disconnessioni su iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro
  • Un piccolo numero di utenti iPhone lamentava l’impossibilità di collegamento alla rete cellulare dopo l’aggiornamento a iOS 26
  • Le foto scattate in determinate condizioni di luce con iPhone 17, iPhone Air e iPhone 17 Pro potevano mostrare artefatti inaspettati
  • Le icone di alcune app potevano apparire nere dopo la personalizzazione del colore
  • VoiceOver poteva risultare disabilitato per alcuni utenti dopo l’aggiornamento a iOS 26

Aggiornamento iOS

Come aggiornare a iOS 26.0.1

Come sempre se la beta di iOS/iPadOS è già installata, potete aggiornarla andando in Impostazioni > >Generali > Aggiornamento software, attendere la verifica di update e installare quelli eventualmente proposti; stesso discorso per la beta di macOS: basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software.

Altri aggiornamenti

Apple ha anche rilasciato gli aggiornamenti a macOS Tahoe 26.0.1, watchOS 26.0.2, visionOS 26.0.1, e tvOS 26.0.1.

Nelle note di rilascio di macOS 26.0.1 Apple indica la risoluzione del bug che impediva l’installazione del sistema operativo sui Mac Studio con chip M3 Ultra.

Per aggiornare macOS Tahoe basta aprire Impostazioni di Sistema > Generali e da qui Aggiornamento software;

Per aggiornare Apple Watch dall’iPhone: basta aprire l’app Watch, poi toccare il pannello Apple Watch, da qui Generali > Aggiornamento software.

L’aggiornamento a Apple Watch è indicato come 26.0.2 perché è stato in precedenza rilasciato un update a watchOS 26.0.1 con il supporto di Messaggi e Dov’è agli utenti di Apple Watch Ultra 3 in Messico. Apple riferisce che l’update a watchOS 26.0.2 integra “bug fix e improtanti aggiornamenti di sicurezza”.

Per aggiornare il software di Apple TV basta aprire Impostazioni su Apple TV, andare in Sistema > Aggiornamenti software e selezionare “Aggiorna software”. Se è disponibile un aggiornamento, viene mostrato un messaggio: è possibile “Scarica e installa” per avviare il download.

