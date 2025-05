TABWEE T20 è il tablet Android 15 economico con Gemini AI incluso

Ecco un tablet che non vi farà mancare nulla e ora acquistabile ad un prezzo imperdibile grazie ad una duplice promozione in corso proprio in questo momento: TABWEE T20 infatti lo comprate su Amazon e lo pagate meno della metà, beneficiando di tutte le più moderne tecnologie in fatto di software datosi che oltre alla versione Android 15 rilasciata a ottobre è incluso anche l’assistente Gemini AI.

Usa il processore T606 a otto core combinato a 24 GB di RAM (8 GB + 16 GB di espansione) che, insieme ai 256 GB di spazio di archiviazione interno e alla possibilità di espansione fino a 2 TB tramite scheda microSD, consente di lavorare su progetti anche complessi, archiviare grandi quantità di contenuti e passare da un’applicazione all’altra senza rallentamenti.

Come schermo invece usa un pannello IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1.280 x 800 pixel e luminosità di picco pari a 350 nit sufficiente per una buona visibilità anche in ambienti esterni. Monta infine due speaker per offrire un audio stereofonico.

Dal punto di vista della connettività, c’è il Wi-Fi Dual-Band a 2.4 e 5.0 GHz e una porta USB-C per la ricarica della batteria (da 5.000 mAh). Non manca la presa jack audio da 3.5 mm.

Viene infine venduto con una serie di accessori per massimizzare la protezione e la produttività: oltre alla classica cover con copertina a libro e alla pellicola per lo schermo, c’è un supporto per tenere il tablet sollevato, una tastiera e un mouse Bluetooth e uno stilo per disegnare.

La promozione

TABWEE T20 costa 259,98 € ma al momento è in corso una duplice offerta: oltre alla casella coupon da spuntare per dimezzare il costo, potete aggiungere il codice ZPPW88MV nel carrello prima di completare l’acquisto per ottenere un ulteriore taglio di prezzo, portando la spesa finale a soli 116,99 € spedizione (a cura di Amazon) compresa nel prezzo.

Attenzione però: l’offerta scade il 31 Maggio salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.