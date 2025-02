Tapis roulant per iniziare, ora a metà prezzo

Pubblicità

Non perdete l’occasione di mantenervi in salute approfittando dell’offerta in corso su un tapis roulant per casa e ufficio, perfetto per fare lunghe camminate senza spostarsi di un centimetro dal luogo in cui vi trovate.

Così anche se fuori diluvia o fa freddo e non avete proprio voglia di mettere il naso fuori casa ma allo stesso tempo non volete rinunciare alla passeggiatina quotidiana, che tanto vi fa stare bene, potete farlo. E quale modo migliore se non attraverso questo attrezzo che, una volta ripiegato, si può tranquillamente riporre sotto al letto o a un divano (o dietro una porta se lo usate in ufficio, grazie anche all’ausilio delle rotelle che permettono di trascinarlo senza sforzo) in modo da non creare intralcio quando non serve.

La struttura da chiusa occupa uno spazio di 115 x 52 centimetri mentre la superficie del tappeto, quella mobile per camminare, misura all’incirca 95 x 40 centimetri, abbastanza ampio quindi anche per chi ha il passo lungo.

Può sorreggere fino a 120 chili di peso (quindi se volete fare una camminata rinforzante, niente problemi nel mettervi in spalla uno zaino bello pesante) e grazie al motore si può regolare la velocità da 1 a 10 Km/h, potendo quindi anche simulare una camminata veloce e snellente.

Sulla base è presente un ampio schermo dove poter leggere alcuni dei parametri tracciati dalla macchina come il numero di calorie bruciate, la durata dell’attività in corso, la velocità impostata e la distanza percorsa.

Si può controllare sia attraverso la pulsantiera integrata nel manico, sia tramite il telecomando senza fili, e c’è un cordino di sicurezza che vi potete fissare alla vita in modo da sapere quando vi state allontanando troppo dal centro.

Inoltre è abbastanza silenzioso (siamo sotto i 45 dB, quindi intorno al rumore che verrebbe emesso da un chiacchiericcio di fondo: per paragone, il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre a 60-80 dB c’è il rumore del traffico).

Tenete infine conto del fatto che il manubrio può essere ribaltato per permettervi di usare il tappeto anche con altre strutture. Ad esempio, potreste infilarlo sotto la scrivania per lavorare un po’ al computer in posizione eretta e abbinando così di un po’ di sano esercizio.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 190 €. È disponibile in due colorazioni: rosa (come in foto) oppure in un più anonimo nero.

