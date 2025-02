Bollette luce e gas, quanto pesano costi fissi e IVA

Pubblicità

Il Governo sta lavorando ad alcuni provvedimenti che dovrebbero permettere di alleggerire le bollette di gas ed elettricità: tra gli interventi più richiesti ci sono l’eliminazione degli oneri di sistema e l’abbassamento al 10% dell’IVA sul gas anche per i consumi eccedenti i 480 SMC, standard metro cubo.

Facile.it ha calcolato che, se entrambe le misure venissero introdotte, il risparmio per una famiglia tipo con fornitura nel mercato libero potrebbe arrivare a quasi 25 euro al mese, vale a dire circa 300 euro l’anno.

La bolletta elettrica

Considerando il consumo medio della famiglia tipo (2.700 kWh/anno) e una buona tariffa a prezzo bloccato sul mercato libero (0,32 €/kWh), l’attuale spesa mensile per la bolletta dell’elettricità è pari a poco meno di 73 euro. Con l’eliminazione degli oneri di sistema oggi in vigore – che pesano circa l’11% della bolletta – il costo scenderebbe a circa 65 euro, con un risparmio che, calcolato su dodici mesi, arriverebbe a 96 euro.

Gli oneri di sistema che gravano sulla bolletta elettrica, come spiegato sul sito ARERA, includono gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti del servizio elettrico. Nello specifico, gli oneri comprendono le Asos (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti oneri generali).

La bolletta del gas

Invece per il gas, considerando un consumo annuo pari a 1.400 Smc e una buona tariffa a prezzo bloccato nel mercato libero (1,26€/Smc), la spesa mensile per la bolletta è attualmente pari a 147 euro, valore che, riducendo l’iva al 10% anche per i consumi eccedenti i 480 Smc, scenderebbe a circa 136 euro, con un risparmio superiore ai 10 euro al mese, vale a dire circa 125 euro l’anno.

Se oltre all’abbassamento dell’IVA si eliminassero anche gli oneri di sistema che gravano sulla bolletta del gas la spesa scenderebbe addirittura 130 euro, con un risparmio complessivo che, tra IVA e oneri, arriverebbe a circa 200 euro nei 12 mesi.

Gli oneri di sistema inseriti nella bolletta del gas includono quegli importi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas.

Il prezzo complessivo comprende le componenti: RE (risparmio energetico), UG2 (compensazione dei costi di commercializzazione), UG3 (recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza), GS (bonus gas), pagata solo dai condomini con uso domestico.

Ovviamente per calcolare il reale impatto degli interventi sarà necessario attendere l’effettiva entrata in vigore delle misure e i dettagli operativi su come verranno applicate.

